Le Mille e una Notte: si rinnova la magia del racconto

Non c'è libro al mondo più affascinante delle Mille e una Notte. Ma quanti lo conoscono nella sua versione originaria?

Quanti hanno letto per davvero il libro più antico che per la prima volta ha catturato in un testo scritto arabo il grande fiume della narrazione orale da cui quelle storie traevano origine?

La riproposta di quest'anno che arriva da Donzelli Editore è una splendida occasione per riscoprire questa celebre raccolta di novelle orientali, datata attorno al X secolo, di varia ambientazione storico-geografica, composta da differenti autori.



Ufficialmente, nel contesto dell'opera, a tessere questa sterminata e labirintica trama di storie è Shahrazâd, eroina del racconto che fa da cornice alla raccolta e affascinante odalisca impressa da secoli nell'immaginario occidentale. Per scampare alla condanna dello spietato re Shahriyâr, che intende vendicare sulle vergini del suo regno il tradimento subito, Shahrazâd sfrutta le doti dell'affabulazione incantandolo notte dopo notte con racconti straordinari, rinchiusi l'uno nell'altro come in un sistema di scatole cinesi.

Rapito dalla magia della narrazione e dal fascino della donna, il sovrano dimentica le ragioni dell'odio e annulla la condanna. Ciascuna delle storie principali delle Mille e una Notte è quindi narrata da Sherazad, ma a sua volta questa narrazione nella narrazione viene riprodotta su scale minori, con storie raccontate dai personaggi delle storie di Shehrazad.



Da quando nel 1704, a Parigi, l'orientalista Antoine Galland, accostando a un manoscritto arabo proveniente dalla Siria i racconti orali di un maronita di Aleppo, riscrive a suo gusto per i francesi l'immagine di un Oriente mitico e fantasmatico, il successo è stato immediato, clamoroso, e da allora non ha conosciuto interruzioni di sorta.

Ma si è dovuta aspettare la fine del secolo scorso, e la magistrale sapienza di Muhsin Mahdi, arabista e professore all'Università di Harvard, per ricostruire, con un lavoro ventennale di meticoloso raffronto dei manoscritti degli antichi copisti, il nucleo portante delle Notti arabe, risalente a un unico manoscritto siriano del XIV secolo. C'è un solo, corposo blocco delle Mille storie su cui la mano abile e "truffaldina" di Galland non ha potuto sovrapporre la sua impronta. Un manoscritto arabo in tre volumi, effettivamente proveniente dalla Siria, di qualche secolo più antico, che si trova ora depositato presso la Bibliothèque Nationale di Parigi. E c'era un solo modo di risalire a prima di Galland: lavorare su quel manoscritto, cercarne i riscontri nell'ambito della sua stessa famiglia e in quelle limitrofe, facendo sentire il timbro della voce di Shahrazad, senza il filtro, senza i veli dell'Occidente e del suo "orientalismo".



Il racconto di Shahrazad è potenzialmente infinito (e proprio in questo trova la sua massima ragione di forza), altrettanto infinita quindi è stata la tumultuosa vicenda editoriale delle Notti. Con storie che compaiono e scompaiono a seconda dell'edizione, e quando rimangono inalterate possono conoscere diversi sviluppi.

Questa di Donzelli è sicuramente la migliore apparsa sino ad oggi e anche la più lussuosa per un prestigioso e graditissimo regalo di Natale.