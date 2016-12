Warlock: il grande ritorno del Western

Nell'anno in cui Antoine Fuqua firma il violentissimo ma spettacolare remake de "I Magnifici 7", l'epopea del West americano torna con Warlock di Oakley Hall, "uno dei migliori romanzi sull'America di sempre", come lo ha definito Thomas Pynchon.

Pubblicato per la prima volta nel 1958 e finalista nello stesso anno al premio Pulitzer, Warlock è un classico del western revisionista: un romanzo epico e monumentale che, precorrendo il famoso Meridiano di Sangue di Cormac McCarthy, esplora con classe letteraria il mito per eccellenza della Frontiera americana.

La storia ha luogo alla fine dell'Ottocento, nel sudovest americano. Warlock è una cittadina mineraria di frontiera in rapida espansione in cui, oltre al commercio e all'allevamento di bestiame, trovano posto gioco d'azzardo e prostituzione, e le scorribande dei cowboy. Mentre l'anziano governatore, il generale Peach, si crogiola ancora nel ricordo delle guerre contro gli indiani e di un'epoca eroica ormai da tempo superata, i cittadini sono frustrati dall'impotenza della legge ufficiale e decidono di assoldare un marshal privato, Clay Blaisedell.

Armato delle sue due pistole dal calcio dorato, Blaise­dell dovrà fare i conti con il capo dei cowboy Abe McQuown, ma anche con il vicesceriffo Bud Gannon, uomo ligio alle regole e dotato di un diverso, più mite senso della giustizia.



Warlock del californiano Oakley Hall è un western di alta levatura letteraria pubblicato nel 1958, in un periodo di grande fioritura del genere che arrivò in finale al Pulitzer. La versione cinematografica diretta da Edward Dmytryck uscì un anno più tardi, con Henry Fonda e Anthony Queen.

Ma ecco finalmente oggi la nuova edizione del romanzo pubblicata da Big Sur e tradotta da Tommaso Pincio, da cui si evince con chiarezza come Warlock rappresenti uno dei primi esempi di post-western, una corrente nata a partire dalla fine degli anni sessanta e che raggiungerà il suo culmine nei capolavori di Larry McMurtry e Cormac McCarthy.

Lo stile del romanzo di Hall è eterogeneo: ironico, elegiaco, dissacrante e anti-eroico, e la cittadina mineraria di Warlock somiglia un po' alla Tombstone di Wyatt Earp.



Quello di Hall è un West della Frontiera: gli sceriffi hanno paura, i minatori non sono solo buzzurri e alcolizzati e le donne non sono semplici sgualdrine o intrattenitrici. E un assaggio dell'atmosfera si può cogliere da questa descrizione della stessa Warlock, così come esce dalle pagine del romanzo: "La polvere si sollevava e restava sospesa per poi accumularsi, in una pioggia perenne, sulla prigione e l'emporio di Goodpasture, sul Lucky Dollar e il Glass Slipper e i saloon più piccoli, sulla sala da biliardo, il Western Star Hotel, il Boston Café e la Warlock and Western Bank, sulle case della Row, i postriboli lungo Peach Street, sulla scuderia e il deposito per carrozze di Kennon e lo scalo merci, sullo spiazzo delle diligenze di Buck Slavin e l'Acme Corral dei fratelli Skinner in Southend Street, sul Deposito granaglie e foraggi e sulla pensione del generale Peach in Grant Street, sulle baracche dei minatori rivestite di cartone catramato, sui carri e gli uomini a cavallo e sul resto della gente che passava in strada."

Insomma, un validissimo, coinvolgente grande classico della letteratura americana per un genere insolito e poco riproposto, che torna magistralmente in libreria.Non perdetelo.