Affilate le sciabole: il ritorno dei 3 Moschettieri

I Tre Moschettieri e Vent'Anni Dopo di Alexandre Dumas sono in realtà i primi due romanzi di una trilogia, e cioè del ciclo dedicato alle avventure del celebre corpo militare francese fedele al Re.

I Tre Moschettieri è più fresco e spumeggiante, lieve e seducente, mentre Vent'Anni Dopo è più riflessivo e malinconico; entrambi raccontano con eccezionale gusto dell'intreccio e con ritmo narrativo trascinante le imprese di d'Artagnan, Athos, Portos e Aramis sullo sfondo della Francia di Luigi XIII e di Richelieu, e poi di Mazzarino e Anna d'Austria. Gli intrighi, i complotti, le macchinazioni, i misteri, le avventure galanti della corte francese del XVII secolo costituiscono una cornice ideale per una narrazione avvincente, piena di colpi di scena.



Nonostante la mole, la lettura corre veloce e gradevole facendoci sorvolare su alcuni difetti quali le esagerazioni evidenti nei comportamenti dei vari personaggi o la mancanza di una approfondita introspezione psicologica. Ma di fronte a una sequela di peripezie intrecciate in maniera geniale, al legame di fedeltà e amicizia instauratosi tra i quattro amici le imperfezioni passano in secondo piano. I quattro eroi sventeranno intrighi, lotteranno contro i nemici, smaschereranno la perfidia fatta persona - cioè Milady, subdola ed affascinante - salveranno l'onore della regina e della Francia e otterranno anche la simpatia del loro avversario per eccellenza, Richelieu.

La Storia, nelle mani di Dumas, diviene così anche il racconto delle gesta di re valorosi e inetti, regine maestose e un po' ambigue, cavalieri assai poco cavallereschi, cardinali grandiosi come Richelieu e meschini come Mazzarino. I grandi eventi risultano allora frutto di sotterranei accordi e disaccordi tra uomini e donne, di amori e amicizie, odi e vendette privati.



In Vent'Anni Dopo, sono appunto passati vent'anni da quella «notte tempestosa e buia» che ha chiuso in maniera così tragica e fatale la vicenda dei Tre Moschettieri. Da allora, i quattro amici hanno perso completamente la consuetudine di vita comune che li aveva così tanto legati. Sono diventati uomini fatti, in un contesto storico che è profondamente mutato. Come nota acutamente Claude Schopp, «Venti anni dopo è il romanzo dell'età matura, del disincanto dei sentimenti, del cinismo e dei compromessi».

Sicuramente più disilluso del primo dove lo spirito, l'ingenuità e anche un pò l'incoscienza della gioventù trasudano da ogni parte, ma non meno appassionante, la storia narra di D'Artagnan e dei suoi tre amici indimenticabili Athos, Porthos e Aramis, che il tempo ha diviso.

Temi principali del romanzo sono la guerra della Fronda e la caduta in disgrazia del re inglese Carlo I.Ma questa coppia di romanzi di certo rappresenta un cardine per il divertimento di ogni età.Splendida l'edizione di Donzell, immancabile sulla vostra libreria.