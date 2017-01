Gli Aspetti Irrilevanti, di Paolo Sorrentino

Il regista napoletano premio Oscar, dopo aver riscosso il successo come autore anche nella serie televisiva The Young Pope, è tornato alla scrittura con un libro diverso dai suoi precedenti, una raccolta di ritratti - realizzata in collaborazione con il fotografo Jacopo Benassi, ed edita da Mondadori - intitolata Gli Aspetti Irrilevanti.



L'idea di base che sostiene la nuova opera di Paolo Sorrentino è creare storie partendo da una fotografia. E il risultato è un libro eccezionale, in cui Sorrentino è straordinario nella capacità di alternare i registri e i contenuti, passando nel giro di una frase dalla tragedia alla commedia, dalla commozione all'ironia, raccontando funambolicamente storie d'amore, di solitudine e di amicizia, commedie, melodrammi, tragedie e farse.



I personaggi del libro si susseguono senza sosta uno dopo l'altro e sembrano alternarsi e integrarsi a vicenda, come le figure di un potenbte affresco che ritragga la vita stessa. Si tratta quindi appunto di una raccolta di storie di uomini e donne, vale a dire di 23 ritratti ispirati da altrettanti scatti in bianco e nero del fotografo Jacopo Benassi.



Paolo Sorrentino restituisce una sequenza letteraria di volti, di esistenze, di piccoli episodi, di scelte da compiere, tutti ritratti nei loro momenti di felicità e abissi di dolore. Raccontando, in sostanza, anche poi la vita di ognuno di noi e cercando di toccare un po' tutti quegli aspetti irrilevanti che contribuiscono alla riflessione all'indagine sull'esistenza umana.



Personaggi che da subito trovano un autore, Sorrentino, apparentemente diversi tra loro, ma di fatto creati e allevati nella continuità di in un'unica storia che se talvolta assomiglia alla base di una sceneggiatura, all'improvviso migra nella letteratura e ne mantiene audace il campo per scrittura e inventiva, ritmo e narrazione.



C'è Emma, portiera di un palazzo di Napoli, Elsina Merone, miliardaria un po' folle, Peppino Valletta, cantante di piano bar in cerca di amore, Linda Giùgiù campionessa di poker, Salvatore Varriale, boss camorrista, Enza Condé, una grande scienziata, e tanti altri.



Gli Aspeti Irrilevanti è il terzo libro di Sorrentino, che ha esordito nel 2010 con il romanzo Hanno Tutti Ragione, subito tra i finalisti al Premio Strega: con protagonista il cantante napoletano Tony Pagoda, personaggio ispirato a quello di Toni Servillo ne "L'uomo in più".