Hygge, la via danese alla felicità in un manuale

Negli ultimi anni il la parola danese "Hygge" è diventata assai famosa in tutto il mondo: sono sempre di più coloro che hanno fatto proprio questo modo di vivere tipico della tradizione danese. A proposito, sapevate che la Danimarca è una delle nazioni più felici del mondo?

Il segreto pare appunto essere questo principio, Hygge, che è complesso e un po' impalpabile. Ma pensateci: quante volte presi dal trambusto quotidiano ci dimentichiamo di ritagliarci degli attimi di felicità per noi stessi? Lo stress, il lavoro, le preoccupazioni spesso ci affaticano pesantemente.

Il termine risale al 19° secolo e deriva dalla parola germanica "hyggja" che significa pensare o sentirsi soddisfatti. Non ci sono traduzioni esatte di questo termine, ma "accogliente" potrebbe avvicinarcisi abbastanza, anche se di per sé non è sufficiente a spiegarne in modo esaustivo il significato esteso. Tanto danese che non si può tradurre, per provare a spiegare la hygge diciamo solo che significa creare un'atmosfera accogliente, piacevole, intima mentre si assaporano i piaceri della vita circondati dall'affetto delle persone care.



Questo concetto è considerato un fattore così determinante per la felicità che alcune università del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno iniziato ad offrire dei corsi di hygge. Molte persone deducono quindi che significhi accendere le candele, preparare buon cibo, creare una bella atmosfera. Ma questo è solo l'aspetto superficiale di hygge: in realtà è un concetto molto più profondo. E chi se non Meik Wiking può raccontarci cos'è la hygge? Direttore dell'Happiness Research Institute di Copenaghen, Meik ha passato anni a studiare la magia della vita danese e ora in questo divertente manuale (Hygge. La via danese alla felicità , edito da Mondadori) racconta come portare un po' di hygge nella nostra quotidianità: dalla scelta della giusta illuminazione a consigli su come organizzare una cena con ospiti o su come vestirci. E il bello è che Hygge è per tutti, non è prerogativa esclusiva della Danimarca'': soprattutto per tutti coloro che assorbiti da impegni e lavoro finiscono per dimenticare di concedersi tempo per ''vivere''. È in questi momenti che diventa cruciale avere l'hygge: passare del tempo 'hyggelig' in famiglia e con gli amici, e momenti hyggelig con se stessi in una casa hyggelig'. Tuttavia l'Hygge ha molte sfumature a seconda della persona con cui ne se ne parla. Si può praticare in casa, all'aperto o in luoghi pubblici. È quindi una forma mentis, anche, qualcosa a cui tendere. Una specie di bussola che ci guida verso piccoli momenti che il denaro non può comprare, per scoprire la magia nell'ordinario'.



Per capire cos'è la hygge bisogna provarla, E stare raggomitolati sul divano con chi ami. E la sensazione di essere a casa, al sicuro, conversando sulle piccole o grandi cose della vita, oppure sorseggiando una tazza di tè da soli. Wiking afferma che Hygge vuol dire essere buoni con noi stessi, di non negarci "le cose che ci piacciono", di non castigarci, di cercare quei momenti di felicità che si trovano nelle piccole cose: un pezzo di cioccolata, una puntata della nostra serie tv preferita, un libro che ci piaccia, un po' di musica e il calore di un abbraccio.

Se ci fermiamo a pensare a queste sfumature ci renderemo conto di quali sono le cose che ci fanno stare bene ed essere felici. Tutto il resto è superfluo e mondano: la vera sensazione di benessere non risiede in un armadio pieno di griffe o in una macchina lussuosa, piuttosto si trova nel condividere il nostro tempo con le persone che amiamo, facendo le cose che ci fanno stare bene. Questo vuol dire vivere l'Hygge!