Rais, il romanzo "mediterraneo" di Simone Perotti

Chiariamo sin dal principio che Rais, il nuovo romanzo di Simone Perotti (Frassinelli) è in realtà un'opera così complessa nella trama, di uomini di mare, di trafficanti, di osservazioni sulla vita e l'esistenza da non rientrare davvero in nessun genere letterario. È infatti più uno sguardo epico sulla storia dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, alla ricerca delle origini umane di questa "culla di civiltà". Per il lettore si tratta quindi forse anche molto di un romanzo meditativo, da leggere facendo le sottolineature sulle pagine per tenere a portata di mano le riflessioni che contiene.

Come dichiara lo stesso Perotti: «E' una storia che volevo scrivere da tantissimo tempo, piena di quello che mi riguarda, che desidero, che spero e di cui voglio parlare al lettore.»



La vicenda si svolge agli inizi del Cinquecento. Al centro c'è Dragut Rais, per Perotti "il più grande pirata ottomano mai esistito", così temuto e efferato da essere conosciuto ancora oggi come "la spada vendicatrice dell'Islam". Un personaggio sconosciuto ai libri di storia e del quale l'autore, uomo di mare, ha cercato le tracce per nove anni nelMediterraneo.

Dragut è un giovane che negli ultimi anni del '400 viene rapito dall'Anatolia, insieme al suo amico d'infanzia Keithab, per essere addestrato e avviato alla carriera militare tra i giannizzeri. Il collegio ad Alessandria, però, è tutt'altro che confortevole ed accogliente, ed incita in qualche modo i bambini ad essere rabbiosi, spietati, micidiali per forgiarli sin da piccoli e creare delle macchine da guerra. Le angherie, la violenza e i soprusi di quell'addestramento hanno effetti diversi sui due amici che, nonostante la fratellanza e un destino comune, imboccano strade diverse.



Perotti affida la narrazione a più voci, ognuna caratterizzata da un registro linguistico diverso ed appropriato al personaggio: da Dragut diretto e popolare; a Bora, mente acuta e sveglia; al "nemico", astuto e spietato. L'autore mescola perfettamente elementi appartenenti alla navigazione (mappe, scoperte territoriali, rotte e componenti delle navi) con elementi storici (le conquiste turche, l'espansionismo coloniale europeo). Ne esce una storia avvincente, fatta di intrighi, spionaggio, amore, tradimenti e redenzione. Un racconto di pirati (non nella caratterizzazione caraibica, più popolare, ma storicamente meno significativa) e Cavalieri di Malta, di navigazione, mappe perdute e scontri di civiltà.



Un romanzo che intreccia fatti storici con elementi di finzione. E sullo sfondo, il Cinquecento delle navigazioni, dei marinai valorosi, dei cavalieri di Malta, dei pirati, delle spie: tutti quanti coinvolti nel mistero della mappa di Piri Rais, una carta che disegna il mondo intero e ha il potere di scoperchiare i retroscena delle scoperte di Cristoforo Colombo. Segreti che rischiano di cambiare il corso della storia, e che qualcuno farà di tutto perché restino occulti.

Con questa trama corposa che Simone Perotti regala al lettore un romanzo dal ritmo serrato, costellato di personaggi indimenticabili, uomini di mare temerari, a partire dal più grande pirata ottomano mai esistito.