Sesso a tre: fa bene al rapporto?

È la tentazione culmine per molte coppie: quando due non bastano più, perché non allargare il team a un terzo estraneo?

Si sa, la noia, la routine, sempre lo stesso corpo, sempre lo stesso partne: quando una coppia non funziona più così bene a letto ci sipuòlasciare, certo, oppure rassegnarsi a tradire il partner con un amante che rappresenti un diversivo o una novità. Oppure ancora, ecco che si prende in considerazione l'idea del Ménage à trois.



Inaspettatamente, infatti, il sesso a tre, non è esattamente una una perversione, ma è una delle fantasie più frequenti dell'immaginario erotico femminile e maschile, la cui pratica può essere molto appagante per single in cerca di variazioni sul tema a due, e per le coppie più smaliziate. Avere un amante di mezzo, in fondo può risultare banale, e in questo caso la competizione e la gelosia spariscono, per trasformarsi in una complicità nella quale "l'altro" diventa un alleato del proprio piacere di coppia.

Ma, nel dettaglio, fare sesso con due partner è il desiderio spesso inespresso non solo degli uomini, ma anche di tante donne, che cercano un "terzo" maschio, mentre per i maschi giocare con due donne è il massimo che si possa desiderare.



Purtroppo i partner che stiano serenamente e disinvoltamente al gioco non sono facili da trovare, ma moltissimi siti d'incontri vi possono venire in aiuto.

Con uno sconosciuto è meglio?

È il dilemma maggiore, per ogni coppia che si approccia al ménage à trois… farlo con qualcuno che si conosce o con uno sconosciuto?

Farlo con un amico potrebbe creare inibizioni durante il rapporto ma soprattutto, fuori dal letto, potrebbero nascere incomprensioni e tensioni.

Meglio uno sconosciuto, quindi: una volta fatto arrivederci e grazie.

Le posizioni e i modi per eccitare entrambi sono numerosi, basta avere un po' di fantasia. Innanzitutto, è bene creare l'atmosfera: sicuramente non c'è nulla di romantico nel sesso a tre, ma profumi, luci soffuse, una lingerie sexy riscaldano senz'altro l'ambiente. Poi, si possono utilizzare diverse posizioni: stesi di fianco, in piedi, insomma, basta scatenare la fantasia più spinta.



Nei fatti però, il sesso a tre avviene molto più spesso tra due donne e un uomo. Le donne hanno avuto spesso, infatti, almeno un'esperienza omosessuale pregressa (anche solo un bacio saffico) e sono sessualmente più aperte verso le altre donne, mentre per un uomo condividere un'esperienza sessuale con un altro non è facile. Inoltre, gli uomini amano l'idea di vedere due donne scambiarsi baci e carezze erotiche, quindi, quale occasione migliore per vedere realizzati più desideri contemporaneamente?



Attenzione, però: il threesome potrebbe anche danneggiare la coppia che vi si avvicina senza essere preparata ai "contro" che potrebbero insorgere: gelosia, ansie da prestazione, invidia delle dimensioni (di lui) eccetera. Il sesso a tre, deve essere vissuto sempre e solo come una forma di libertà consapevole e consenziente, ma soprattutto divertente.