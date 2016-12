Come capire se una storia può funzionare?

È iul grande amore, oppure ti stai facendo un filmone che neppure Inarritu?

Capire se una storia può funzionare quando si è all'inizio è il desiderio di moltissime donne, stanche di vivere rapporti in principio esaltanti ma che si rivelano poi deludenti o deleteri.

Nella prima fase dell'innamoramento, tutto ciò che riguarda Lui appare affascinante. E anche se vengono fuori piccoli problemi o ambiguità, la tendenza è a minimizzarli e a credere che col tempo le cose andranno meglio.



Per capire se una relazione ha un futuro bisogna capire innanzitutto se stiamo solo sognando o se le emozioni che sentiamo sono parte della realtà.

Cosa significa? Vuol dire che occorre provare a vedere i difetti della persona che vi sta accanto e capire se potete accettarli, oppure se sono aspetti su cui proprio non si può passare sopra.

E il sesso funziona?

Dobbiamo spiegarvelo, questo punto?



Fondamentale è sapere cosa si vuole

Vale a dire, che tipo di relazione, cosa di essa vi può nutrire, cosa rende per voi appetibile quel rapporto.

In ogni caso, ricordate che una relazione sana è quella che rispetta i desideri e i bisogni di entrambi: occorre quindi capire fino a dove si possono fare compromessi e fin dove è possibile incontrarsi a metà strada.



I vostri bisogni sono rispettati?

In un rapporto autentico e potenzialmente valido per il futuro, si rispetta e si tutela il modo in cui l'altro desidera essere amato; si cerca di renderlo felice e la cosa deve essere reciproca.

Se questo avviene è un ottimo segnale, perché significa che, anche se vi conoscete da poco, vi siete capiti su degli aspetti delicati e significativi. Se accade il contrario, vuol dire che probabilmente non ci sono una reale compatibilità caratteriale o un sincero interesse.



Essere onesti con se' stessi

Se vogliamo evitare di perdere tempo e farlo perdere all'altro, è bene sforzarsi di rispondere alle domande più difficili: siete veramente in sintonia con Lui, oppure sentite che vi state trasformando in una persona diversa pur di piacergli? Forse questo non è quello che volete veramente.



C'è una progettualità, anche minima?

Quando si è appena cominciata una storia, è poco saggio e anche poco credibile lanciarsi in veri e propri progetti di vita in comune o aspettarsi solenni proposte di matrimonio.

Tuttavia, quando coesistono un interesse vero e una sincera sintonia, viene spontaneo gauradre a un futuro insieme, anche se all'inizio si tratterà di parlare solod elle prossime vacanze o del prossimo ponte lungo da trascorrere insieme.

Quando ciò non accade e l'impressione generale che si ha è che si voglia lasciare tutto al caso, vuol dire che ci sono delle incertezze o poco entusiasmo.

E allora meglio lasciar perdere, forse.