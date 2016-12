Come migliorare il sesso nella coppia

Da un po' di tempo non fate spesso l'amore come una volta? Il vostro partner preferisce guardare le serie TV su Sky piuttosto che infilarvi le mani sotto la lingerie appena comprata?

È tempo di correre ai ripari!

Per migliorare la sessualità bisogna innanzitutto capire la psicologia generale ma è anche importante anche conoscere meglio il proprio corpo e sentirsi a proprio agio nei diversi gesti dell'intimità.

Il sesso all'interno della coppia è infatti troppo spesso ridotto alla pura attività genitale; esso deve invece comprendere e coinvolgere tutti e cinque i sensi.



Il segreto per riaccendere il sesso e il piacere è innanzitutto un buon affiatamento tra i partner, lo scambio reciproco di segreti, l'intimità e la curiosità. Tutto il mondo dell'immaginario e della fantasia deve essere accolto, stimolato e sviluppato giorno dopo giorno.

Ma non basta: per una donna è essenziale essere in armonia con il proprio corpo per avere voglia di fare l'amore. L'uomo, infatti, è coinvolto nelle bellezza di lei e nella sicurezza di sé della donna, toccato dall'intimità, e anche dai difetti della partner. L'esserne coscienti della propria sensualità (e della sessualità) permette alla donna di mettere da parte i propri eventuali complessi vivere il sesso con serenità.

Mostra il tuo apprezzamento per lui tutti i giorni: la tua attenzione è spesso l'afrodisiaco più eefficace per lui. Diverse ricerche sessuologiche hanno messo in evidenza l'importanza di mostrare apprezzamento e desiderio verso il proprio partner, a parole ma soprattutto attraverso i tuoi gesti.

Rallenta! Ti sembra che il tuo compagno vada subito al sodo? Cerca di rallentare il ritmo del vostro amplesso, nel momento, insegnandogli a fare dei preliminari come si deve! Se ti ricorderai di farlo ogni volta che è necessario, poi lui capirà.



Prendi il controllo. Lui non sta facendo ciò che ti piace? Non mette la mano nel posto giusto, non ti tocca cvome vorreesti, più forte o più piano? Fagli vedere come fare e come ti ecciti, come pure con quali fantasie. Descrivigli i tuoi sogni sessuali: il principale organo sessuale è il cervello, che infatti influenza notevolmente il piacere e l'appagamento sessuale. Quindi è importante agire sulla mente, oltre che sugli organi sessuali.

Fate cose nuove insieme: la routine uccide i rapporti, ma fare cose nuove insieme sviluppa ossitocina, la sostanza che allevia lo stress e vi fa eccitare. Fare cose nuove, anche molto banali, aiuta a rinsaldare il vostro legame.