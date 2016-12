Regali di Natale sexy per lui

Qualche volta quando si pensa a un regalo di natale per lui viene in mente un oggetto costoso, da un paio di scarpe a un PC, sino all'oggetto tecnologico del momento. Ma è anche vero che la prima persona i cui desideri punti ad esaudire con maggior piacere è il vostro compagno. Magari proprio con IL Piacere.

E a proposito di piacere... se i desideri in cima alla lista per il nostro lui non fossero poi così materiali? Pensate alle parole "regali sexy": non c'è qualcosa che lui vi ha sempre chiesto tra le righe, e che voi non gli avete ancora regalato?



Un bel sex toy? Prendiamo ad esempio Tenga 3D Spiral, un masturbatore piacevole alla vista e assai pratico nell'uso. Il design rivoluzionario offre sensazioni molto piacevoli, grazie alle linguette di forma esagonale al suo interno. Anche se la spirale sembra una forma inusuale, essa rende unico questo sex toy, che a differenza dei classici che imitano la forma della vagina, regala delle sensazioni indescrivibili per il piacere di lui.

Un'alcova sexy? Per rendere il tuo nido d'amore ancora più sexy ed accogliente, non c'è nulla di meglio di un completo di biancheria da letto in seta nera o rossa, la stoffa e i colori per antonomasia con il maggior potenziale erotico.



Preservativi sexy ne abbiamo? Quando si tratta di sesso ed erotismo ricordate che anche la prevenzione e la sicurezza possono essere fashion e sensuali, come pure eccitanti? I profilattici griffati sono un regalo utile, prezioso e originale. Tra i brand, ce n'è per tutti i gusti. Per essere eleganti anche nella più profonda intimità.



Una fuga hot prima della baraonda? Temete il caos del giorno di Natale o lo stress di cosa fare a Capodanno? Regalatevi un momento di pace ed erotismo privato con una giornata o due fuori portata da tutti. Per accendere la carica erotica e scatenare eccitanti e piccanti fantasie, a volte basta solo cambiare location. Un weekend in un hotel da sogno, magari dotato di SPA, è un ottimo afrodisiaco per ritrovare un pizzico di passione prima dello stress natalizio.



Lingerie sexy: sebbene sia un capo che indossate voi stesse, serve senza dubbio anche ad accentuare la sua eccitazione. Può quindi essere un pensiero carino verso il partner: i negozi di intimo a Natale si riempiono di biancheria super-sexy, la cui tonalità dominante è il rosso. Dal corpetto mozzafiato, al reggicalze con perizoma eroticissimo. Vi basterà indossarli sotto un outfit magari assolutamente sobrio che aumenti l'effetto sorpresa. Sappiate giocarci e divertitevi a sedurlo!



Via il tabù erotico! Un regalo di natale hot può anche essere immateriale, e anzi totalmente "vostro" e personale. Pensate ad esempio a una fantasia erotica che lui vi va chiedendo da tempo o di cui talvolta ha fatto cenno: possiamo andare dall'anale al bondage, dal sadomaso una tantum, per provare, ai giochi di ruolo a letto. insomma, il miglior regalo sexy per lui potrebbe proprio essere una parte del vostro corpo che ancora non gli avete concesso o una pratica erotica che ancora non avete sperimentato insieme!Buon divertimento!