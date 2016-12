È quasi natale e magari vorresti fargli una sorpresa da farlo rimane a bocca aperta? Oppure tra pochi giorni è il vostro anniversario e vorresti ricordargli tutto il tuo amore con un gesto romantico, forseanche pe ril compleanno che si avvicina?

Possono esserci molte ricorrenze da festeggiare insieme, in una coppia: a volte anche l'arrivo delle festività natalizie è un'ottima occasione per ringraziarlo della sua preziosa presenza nella tua vita.

Una sorpres è sempre quindi un'ottima occasione per fargli sentire quanto è preziosa la sua presenza nella tua vita.



Ti piacerebbe sorprendere il tuo fidanzato con qualcosa di veramente unico e originale, ma ti mancano il tempo e l'ispirazione per organizzare qualcosa di speciale?

Inizia a pensare a cosa lo renderebbe veramente felice, cosa risponde ai suoi gusti o ai suoi desideri, ripensa a ciò che lui preferisci fare o vedere (da una vacanza a una band musicale) e focalizzati sulla sua perosnalità.

Sii anche spontanea e un po' coraggiosa, e considera il suo carattere e i suoi prima di prendere decisioni affrettate, tenedo presente che ciò che sembra fantastico a te potrebbe non esserlo per lui.

Segui quindi istinto e cuore ma anche ragione. E ricorda che sei quella che lo conosce meglio.



Un grande classico è la cena a lume di candela, preparata da te o in un luogo scelto con cura, magari fuori città. Per festeggiare un evento, o semplicemente per stupirlo con la tua inventiva. I blog di food sono pieni di suggerimenti per il menù e le tua amiche di certo sapranno invece suggerirti locali romantici in cui portarlo a sorpresa.



Può suonare un po' strano e vecchio stile, ma anche una scampagnata fuori porta con un bel pranzo al sacco, il classico picnic è sempre un'idea molto carina. Prepara qualcosa da mangiare di semplice e comodo, portalo in un bel posto in mezzo alla natura e stendi un asciugamano sull'erba, in un prato o in un parco. Goditi un pomeriggio all'aperto con lui, lontano dalle folle.



Circondalo di amici. Fallo sentire al centro dell'attenzione invitando amici nuovi e vecchi del suoi, ma anche del tuo giro, meglio se organizzando una serata a tema, con cibi etnici o esotici e un'illuminazione naturale, magari a base di candele e luce soffusa in casa. Mettigli accanto persone a te care e fagli sentire che vuoi condividere un pezzo di te con lui.



Funziona sempre anche una serata o un weekend d'amore o di sesso selvaggio in una località di vacanza come le colline toscane o la montagna non battutissima, oppure il lago. Con te che ti dedichi a lui, lontani dalla routine e dai ritmi serrati della vita quotidiana.

Portalo in un luogo che magari hai visitato da sola o con amici tempo addietro e che lui non conosce.



Musica e show. Sorpresa molto apprezzata dagli uomini è spesso il concerto o lo spettacolo teatrale inaspettato, oppure la mostra d'arte, magari in un'altra città, così come l'evento sportivo di grido. Prenota una fuga in una città d'arte, oppure i biglietti per una partita o per un concerto della sua rock band preferita e trasforma la giornata in un lungo evento riservato a voi due soltanto.

E ricordati sempre: non avere paura di sperimentare nuove idee!