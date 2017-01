Scambio di coppia: come si fa, come si affronta

Secondo i dati della Federsex, sono circa 2 milioni gli italiani che lo hanno provato almeno una volta nella vita, mentre un milione lo fa con una certa regolarità.

Ma non immaginateli lontani dal vostro vicino di casa: in media, hanno un'età compresa tra i 30 e i 50 anni, con una condizione sociale e professionale medio-alta e conducono vite normali.

Di fatto, non si tratta di una parafilia, vale a dire di una pratica sessuale di per sé patologica. Tuttavia a giudicare dal proliferare di siti internet e locali notturni dedicati alle persone che amano è ovvio che si tratta di un desiderio assolutamente reale. Molti la coltivano come fantasia per tutta la vita, si limitano ad immaginare, altri passano all'azione.



Secondo loro, poi, gli scambisti non si tradiscono, perché la coppia fa sesso con altri consensualmente, e senza nascondersi dal partner. Lo scambio di coppia è una sorta di tradimento consapevole, consensuale, soprattutto perché l'elemento più importante è la volontarietà di entrambi, senza gelosia o rancore, che altrimenti rovinerebbero la relazione sentimentale. Gli scambisti spesso sono però persone che hanno difficoltà ad accendere il desiderio erotico. Abbandonano quindi il sesso tradizionale per scoprire forme alternative di eccitazione che li aiutino a ritrovare quella passione che, nell'alcova matrimoniale, non provano più.

Nelle coppie scambiste, certo, la voglia di trasgressione è portata all'estremo. L'incrocio di coppie non ha bisogno di amore, anzi: si tratta di una pura e semplice ricerca del piacere, senza alcuna intimità psicologica.

Ma nessuno è al riparo dal pericolo di una dipendenza: ci sono coppie che, sperimentato lo scambio, sopravvalutano la propria capacità di lasciare libero il partner di esprimersi sessualmente con qualcun altro. In altri casi la pratica dello scambio diventa necessaria all'eccitazione, ma per l'altro nella coppia questa esigenza risulta insostenibile.

Una possibile motivazione può risiedere nella necessità di conferme, di sentirsi desiderati/e, oppure nella curiosità di vedere la propria partner soddisfatta da un altro uomo, magari più prestante.

Infine, forse la vera condivisione nello scambismo pare essere la scelta condivisa della coppia con cui "scambiarsi" e la complicità della trasgressione in sé.