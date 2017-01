Come capire se è arrivato il momento di lasciarsi

Quando si sta insieme da anni (o anche solo da molti mesi) è decisamente difficile decidere di lasciarsi, principalmente perché sono tante le esperienze e i legami che vi uniscono.

I luoghi e la casa del vostro compagno, gli amici, i parenti, gli interessi comuni e i ricordi che avete condiviso e che fanno parte della vostra vita; esperienze da cui chiunque fatica a distaccarsi, anche se la situazione sentimentale che state vivendo non vi soddisfa più.

Chiudere un rapporto che è stato bello e ha funzionato non è facile.

Ma non è facile neppure capire con certezza quando non è rimasto che un affetto fraterno, quando le discussioni diventano astiose, quanto la tranquilla routine diventa una noia tremenda. Quand'è che si passa il punto di rottura nelle relazioni? Ecco alcuni punti su cui interrogarsi e riflettere.



Vi state dedicando più al rapporto e a tenerlo insieme che a voi stesse

Rompere o prendere una pausa per entrambi significa staccare la spina per un po' e può voler dire anche darsi una pausa per riflettere maggiormente su voi stesse, sui vostri pregi e difetti, e sui vostri desideri per il futuro prossimo. In questo modo il passato con lui potrà apparirvi più chiaro e comprensibile e quello che volete dal vostro futuro potrebbe assumere una forma più chiara e definita.



Non gli credete più, o lui non si fida più

Dove vai, con chi, perché? Dove sei stata, con chi chatti? Chi ti ha chiamata, chi era su Skype? Una relazione finisce quando mancano il dialogo e la reciproca fiducia. La confidenza avvicina i due partner e li rende complici nel rapporto. Ma fiducia vuol dire anche lasciarlo libero e sentirsi autorizzata a sentire o vedere chi vi pare, senza che si debba per forza pensare a una tresca o a un tradimento. Confidarsi, raccontarsi, condividere pensieri e piaceri sono componenti fondamentali per una relazione appagante. Ma lo sono anche la libertà e lo spazio personale. Mancando uno di questi elementi, il rapporto si incrina e forse è il caso di fare qualcosa.



Non ti piace più come i primi tempi

Anzi…A distanza di mesi o anni, ci sono sempre degli aspetti del suo carattere o della sua personalità che scegliereste ancora? Sappiamo che ognuno di noi ha dei pregi e dei difetti, ma ciò che rende il vostro compagno unico è che avete deciso che vi piacevano anche i suoi, le sue idiosincrasie, le manie, i vizi. Improvvisamente tutto questo inizia a darvi fastidio e a diventare insopportabile? Ecco, forse siete arrivati al capolinea e non siete più disposte a sopportarlo così com'è.



Sentite che non ne vale più la pena di prendervela

Non litigate nemmeno più? Siete stanche e spesso non v'interessa più trovare un compromesso tra le esigenze del partner e le vostre necessità o richieste? Forse avete già il dubbio che la relazione è finita, anche se formalmente continuate a stare insieme, ma sentite che non volete più perdere tempo ed energie nella lotta per qualcosa in cui non credete più: voi due. Questo è davvero un segnale tanto brutto quanto esplicito e dovreste prenderlo molto sul serio.



Meglio con altri che con lui (o quando lui non c'è)

Non v'i interessa se passa più tempo con gli amici, se vi telefona di meno, se non vi manda più Whatsapp di saluto, di controllo di come state o romantici da molto tempo? Se poi ogni volta che avete occasione di trascorrere del tempo con altre persone o amici o anche da sole vi sentite leggere, libere e sollevate, beh, è il momento di staccare la spina, sì.



Più banalmente e brevemente, anche le veloci domande qui sotto vi aiuteranno a capire se la relazione è arrivata al capolinea. A patto che siate sincere con voi stesse.

Quando fate l'amore non vi coinvolge più e magari lo trovate noioso?

Litigate spesso per qualunque sciocchezza o motivo futile?

Iniziate a provare curiosità o attrazione verso altre persone?

Non sopporti più alcuni suoi discorsi o comportamenti ripetitivi?

Quando pensi a lui non provi nessun calore, brivido o sentimento di amore?