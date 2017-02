Come scoprire se il tuo fidanzato ti tradisce?

Secondo le statistiche ufficiali provenienti dalle associazioni di avvocati matrimonialisti e dalle banche dati delle principali agenzie investigative: L'Italia è, in assoluto, il paese europeo dove avviene il maggior numero di casi di infedeltà coniugale. L'Italia è il paese che detiene in Europa il record dei tradimenti sul luogo di lavoro (seguono, nell'ordine, Germania, Francia e Regno Unito). Si stima che più del 50% dei tradimenti che avvengono in Italia siano il risultato di un contatto avvenuto online.



Il tradimento è una delle esperienze più dolorose da affrontare, ma è ancora peggio rimanere nel dubbio. Se il tuo è ancora solo un sospetto, ecco come scoprire se lui ti stia tradendo oppure no.

Il tradimento perfetto non esiste: prima o poi il traditore finisce per lasciare in giro una prova. Ci sono dei segnali, ci sono delle sensazioni, dei comportamenti che dovrebbero far suonare il campanello d'allarme, far capire che qualcosa di strano sta accadendo. Eppure, spesso, chi viene tradita è l'ultima a scoprirlo, perché non li ha voluti vedere, non li ha voluti interpretare.



Ecco alcuni di questi segnali:

- appare sempre meno presente sia fisicamente che mentalmente;

- il desidero di fare l'amore con voi cala preoccupantemente;

- tiene sempre con sé il cellulare e se lo porta anche in bagno;

- il suo telefonino è sempre in modalità vibrazione, o silenzioso: tu senti che arrivano dei messaggini, ma lui fa finta di niente o si scusa dicendo qualcosa tipo «…è la posta elettronica, controllo dopo…»

- si dimostra insofferente verso di voi o critica quello che fate o come lo fate;

- non vi chiama più così spesso;

- quando voi non lo chiamate, lui non si preoccupa;

- quando prendete l'iniziativa lui dice di non avere voglia o inventa altre scuse;

- quando vi spogliate davanti a lui è come se neppure vi vedesse;

- i baci sulle labbra diventano sempre più rari;

- va a buttare la spazzatura di sua iniziativa;

- diventa eccessivamente sospettoso, o vi accusa di tradirlo senza alcun motivo;



Suggerisce inoltre un investigatore privato, esperto in casi di infedeltà: «Innanzitutto monitorate il posto di lavoro: il 73% dei tradimenti si concretizza in ufficio, o nel luogo dove donne e uomini lavorano a stretto contatto. Consiglio: ogni tanto una visitina a sorpresa in ufficio e un pranzo insieme. Non solo, l'87% dei tradimenti viene scoperto leggendo e studiando il cellulare del sospettato».

Altro punto debole del fedifrago: la carta di credito e l'estratto conto bancario. «Una famiglia ha in genere un trend regolare. Se ci sono impennate di spese o destinatari sconosciuti, bisogna cominciare ad indagare».

La macchina è un posto da tenere d'occhio spesso. «Fazzolettini di carta, capelli, residui di briciole o altro sul posto del passeggero: un'occhiata ogni tanto non fa male».

Se la vostra intenzione è quella di raccogliere le prove del tradimento del vostro partner per farle valere in tribunale in una causa di separazione, l'unica strada consentita è quella dell'investigatore privato, per evitare il rischio di denunce per violazioni di legge.