Come trovare l'amore (senza farsi film)

Stufa di essere single e fare, uscire, viaggiare, vivere sempre tutto da sola? La prima cosa da sapere per trovare una nuova storia d'amore è capire che non c'è calcolo, conscio o inconscio che sia, che tenga e funzioni. E che allo base dello stare insieme non deve esserci per forza un perché.

Per trovare l'amore occorre infatti che capiate come siete fatte dentro e che cosa volete veramente dalla prossima storia. Compreso meglio il proprio meccanismo di funzionamento emotivo, vi potrete aprire davvero all'altro e alla possibilità di trovare un amore.

Questo significa che dovete alzavi dal divano della vostra tristezza e pigrizia, per creare concretamente situazioni di incontro e di scambio, comunicare la propria disponibilità a uscire dal guscio e darvi a una più movimentata socialità. È importante, inoltre, credere e fidarsi della vostra possibilità di seduzione e di attrazione, e smettere di vedervi bruttine, piene di difetti, poco interessanti.



Fatto questo, ecco che potete concentrarvi sull'altro.

E la prima cosa che NON dovete fare, è proiettare. Tutti noi, infatti, proiettiamo su una nuova persona appena incontrata tutta una serie di fattori assolutamente inconsci: bisogni infantili, conflitti irrisolti, superamento di traumi. C'è che cerca una mamma o un papà, in fondo, chi un salvatore o un soccorritore e che invece una donzella o un "maledetto" da salvare per riscattarsi. Ma tutto questo offusca la vostra sceltaEvitate quindi di crearvi nella testa un partner ideale, con strettissimi requisiti, altrimenti sarete attratte non dalla persona in sé, ma dalla vostra proiezione, appunto, la quale non potrà che essere disillusa dalla persona reale



Il sesso, naturalmente

Nella valutazione del nuovo partner potenziale, uno degli errori più grandi da fare è pensare che vi potrà piacere un partner che non vi suscita l'attrazione che vi fa impazzire a letto. Ecco, vedete di non commettere l'errore di pensare che il sesso coinvolgente e l'eros dalla chimica vincente verranno pian piano, col tempo. È appunto un fattore soprattutto "chimico" e mettetevi bene in testa che, se non c'è, non salterà fuori più avanti nella relazione.



Sì, ma dove?

È sempre meglio non cercare un compagno o una compagna in ufficio: le statistiche dimostrano che l'80% delle relazioni nate ain ambiente lavorativo durano pochissimo e fanno più danni che benefici.

Anche discobar e locali dove si prende il classico aperitivo non sono un terreno vincente per trovare persone atte a relazioni lunghe.



E il dating online?

Va benissimo se tutto ciò che volete è per lo più avere "serate di letto". I dati messia disposizione da questi stessi siti, infatti, rivelano che 39 donne su 100 fanno sesso già al primo appuntamento (anche perché hanno già raccolto informazioni sui partner chattando a lungo su Internet). Ma difficilmente sono relazioni che durano.



Ma cosa fare, allora?

Ma sì, ma sì, iscriviti lo stesso tranquillamente a un sito di dating online (prendendo sempre le dovute precauzioni e sperando bene, non si sa mai, dopotutto), ma sopratutto diventa sociale ed estroversa: esci per serate con amici nuovi, e fai qualcosa che non avevi mai fatto prima.

Ad esempio? Un corso di ballo latino o etnico, un corso di cucina, di fotografia, quello che più ti piace e soprattutto cerca di buttarti "nella mischia". Solo così avrai concrete possibilità di incontrare tante persone nuove e interessanti.

E tra loro, forse il tuo prossimo grande amore!