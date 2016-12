Come fare colpo su un uomo (o un ragazzo)

Perché alcune donne riescono a fare colpo sugli uomini sin dal primo sguardo o contatto? Cos'hanno di tanto speciale per apparire subito attraenti, intriganti ed interessanti? È solo questione di fortuna? Dipende tutto dall'aspetto fisico? Oppure c'è qualcos'altro che loro hanno capito e tu no?

Un errore clamoroso che molte donne (quasi tutte) commettono è confrontarsi su questi argomenti tra di loro.

Sbagliato.

Sbagliato oltremodo è confidarsi con l'amico gay o metrosexual e non perché non possano essere ottimi amici, ma perché è il campione di riferimento meno idoneo.

No, se vuoi sapere cosa attrae inevitabilmente TUTTI i maschi, devi parlare con quelli meno evoluti, per lo più. Diciamo dai mediamente evoluti in giù. E questo, perché ci sono elementi di seduzione che non vogliono grandi processi mentali di mezzo.



Manteniamoci sul sicuro e vediamo alcuni intramontabili capisaldi, che spesso vengono sfatati giusto per farti credere che ha senso andare oltre il luogo comune (ricordati che un famoso luogo comune è che i soldi non danno la felicità: prova a pensare a non poterti mai permettere di fare shopping, poi mi racconti…)



1) Portare i capelli lunghi

Uno dei simboli per eccellenza della femminilità. Non va nemmeno spiegato tanto è banale e universale. E poi, o sei Charlize Theron oppure verosimilmente con i capelli corti con starai mai così bene come lei. Quindi tanto vale.



2) Un bel paio di gambe lunghe

Le gambe lunghe attirano davvero l'attenzione. È il punto debole di molti uomini, così come un gran bel seno, oltre ad essere una calamita per lo sguardo soprattutto indossando la gonna giusta. Certo, o le hai o non le hai, ma se le hai, verosimilmente sei anche bella alta. E quindi sii orgogliosa e non sentirti "diversamente normale".



3) Portare spesso calze autoreggenti

Questa ovviamente va a braccetto con il punto 2. Devo spiegarti perché?



4) Portare con disinvoltura i tacchi alti

I tacchi alti, lo sai bene, o sai metterli e padroneggiarli, oppure no. Se rischi costantemente la slogatura, meglio un bel paio di sneakers o ballerine.



5) Possedere un'auto o una moto sportiva o mostrare le conoscenze e l'interesse per questo genere di mezzi

Banalissimo, come del resto padroneggiare argomenti come la tecnologia, l'informatica o certi sport. Un luogo comune, sì, ma tanto è che crea un forte interesse per gli uomini. Un uomo noterà sempre una donna che scende da un'auto brillante e che la guida con disinvoltura e sicurezza, stai certa.



6) Parlare con disinvoltura e con naturalezza di sesso

Il rischio è ovviamente quello di passare per zoccola se esageri di brutto, quindi fallo con grazia e msura. Ma anche se all'inizio può nascere in lui una sorta di imbarazzo nel sentire una donna parlare tranquillamente di questo genere di cose, vedrai che presto sarà sostituito dal compiacimento e la curiosità per una donna che sa parlare di sesso senza sembrare una educanda.



7) Guardarlo diritto negli occhi

Mostra sicurezza. E l'uomo viene stimolato e incuriosito da questo atteggiamento forte e indipendente che vede in te. L'uomo la donna la vuole forte, anche, quasi sempre. O per sentirsi al pari, oppure perché diventa una sfida competere con lei. Se cerca una madre, invece non solo lo metterai in imbarazzo, ma probabilmente te ne stuferesti presto.

8) Vestirsi e truccarsi da donna

Per fare la ragazzina, la ribelle, l'alternativa hai avuto tempo dai 14 ai 25 anni. Adesso basta. Prendi coscienza che un uomo vuole vedere una donna adulta, di classe, e conscia delle proprie possibilità in campo seduttivo, accanto a sé. Fattene una ragione, oppure vai ad aspettare i 16enni fuori dai licei. ma insomma, se lo fai dopo i 22, ti rendi solo ridicola.