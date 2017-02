Le migliori app per incontri e dating: da Tinder a Grindr

Nel mondo connesso dal 4G e dal wifi in treno e nelle piazze della città, anche il modo di incontrare un ragazzo o una ragazza e di corteggiarli si è evoluto in una esplosione delle cosiddette dating app.

Sono applicazioni per incontri, cioè cercare l'anima gemella o semplicemente per cercare un partner per del sesso occasionale e sono ovviamente tutte scaricabili gratuitamente. Ad esempio, la notissima Tinder è quella più conosciuta, con più di 12 milioni di interazioni al giorno, ma le app per rincontri sono tantissime, più di cinquecento.



In una quotidianità in cui ognuno di noi spende buona parte del suo tempo davanti a uno schermo (PC, tablet o telefonino), gli incontri reali sembrano sempre più complessi da realizzare.

Da qui, il successo di app per dating come appunto Tinder, Grindr, Happn, Hornet, Wapa, applicazioni per gli incontri che in media vengono usate per un'ora e mezza al giorno. Ciò che però, nella maggior parte dei casi, più interessa agli utenti, quando cercano le app di incontri migliori, è che i loro dati privati e personali siano al sicuro. Non tutti gli utenti della app per incontri infatti vogliono rivelare la propria identità e soprattutto le informazioni personali e anzi, vogliono accertarsi che i rapporti che si instaurano restino confidenziali.



Le dating app, applicazioni di incontri per smartphone sono diventate quindi non solo una moda, ma anche un modo semplice e veloce per conoscere persone interessanti, magari lontane della nostre cerchie di amicizie, seppur vicine ai nostri interessi. Un modo per conoscere persone nuove, senza però perdere tempo con spostamenti o prove varie.

Grazie alle app di incontri, invece, si riesce a vedere e capire in anticipo un profilo chiaro della persona, le foto e farsi così un'idea se può scattare o meno la scintilla.

Tra le più popolari e migliori app per incontri possiamo elencare:

Tinder

Semplicissima e intuitiva, permette all'utente uomo o donna di sfogliare le immagini inserite da altri utenti che vivono nella nostra stessa città o nei pressi della nosrta location.Per ogni profilo vengono presentate delle foto (massimo 6), alle quali l'utente può decidere se assegnare un segno di apprezzamento con un cuoricino. Quando le due persone mostreranno reciprocamente interesse, a quel punto scatterà il match e potranno cominciare a chattare e magari decidere di incontrarsi di persona.

È stata lanciata anche la versione premium Tinder Plus, che prevede un costo maggiorato per gli over 30 e ha alcune funzioni aggiuntive come «Rewind» e «Passport» per ripescare una scelta scartata in precedenza, e per modificare la propria zona di appartenenza mentre si è ancora in viaggio. I vantaggi di Tinder sono scelta molto ampia; velocità e semplicità d'utilizzo; un'interfaccia intuitiva; e l'interesse che non viene comunicato a meno che non sia reciproco.



Lovoo

Lovoo è una sorta Maps per il dating: è infatti in grado di trovare la vostra anima gemella, ovvero il profilo utente che più si avvicina alle vostre preferenze, e dirvi esattamente a quanti chilometri di distanza si trova. Viene infatti mostrata la posizione esatta delle persone che utilizzano tale servizio. Come in Tinder è possibile scegliere le persone per le quali avete un particolare interesse potenziale ed eliminare dalla lista quelle che invece non fanno proprio per voi, ma si amplia il raggio d'azione perché potrete inviare oltre ai soliti messaggi anche baci virtuali ed emoticon.



Blendr

Ecco un'altra app per divertirsi a cercare persone interessanti o affascinanti.È possibile iscriversi via Facebook, aggiungere gli interessi personali, compilare un modulo di informazioni di base ed esplorare i profili intorno. Blendr include anche una funzione di chat anonima che consente di parlare con qualcuno che ci piace immediatamente, mantenendo la privacy. Somiglia un bel po' alla notissima ma ormai un po' obsoleta Badoo, ma è più evoluta.



Badoo

Nata inizialmente come sito, questa specie di Facebook per incontri è disponiobile oggi anche in versione per smartphone: il suo successo è dovuto soprattutto al numero di iscritti, che supera i 211 milioni. L'iscrizione avviene sempre tramite il profilo Facebook, dal quale vengono estratti i dati fondamentali come interessi e hobby in comune con la vostra potenziale anima gemella; il servizio è gratuito ma strumenti come l'accesso ai profili delle persone più popolari o la possibilità di visionare chi vi ha aggiunto fra i preferiti sono invece a pagamento.

Meetic

Inutile parlarne ancora, dato che è stranota, va comunque segnalata: conta quaranta milioni di iscritti nel mondo e più di 7 milioni in Italia. Meetic, nato come portale di incontri, è da poco anche disponibile in versione app. Rispetto a Tinder, ha un'indole più romantica e più improntata alla ricerca dell'amore duraturo, forse.

Snapchat

Negli ultimi mesi sta riscuotendo davvero un grandissimo successo. L'applicazione permette di inviare agli altri utenti messaggi e foto che dopo poco tempo (24 ore) vengono automaticamente distrutti. Il tutto in modo facilissimo e veloce, costituendo senza dubbio un buon modo per non lasciare tracce sul proprio telefono di ciò di cui si parla e delle immagini che si inviano. L'utente stesso imposterà per quanti secondi vuole che l'immagine rimanga condivisa con uno dei suoi contatti.

Grindr Ha più di 4 milioni di iscritti in tutto il mondo è l'app di riferimento per gli appuntamenti per soli uomini (gay e bisex). Il suo funzionamento è decisamente intuitivo: la schermata principale propone una semplice griglia di foto da cui si può scegliere la persona più adatta e cominciare subito una chat. Anche molto osée.

Happn

Quante volte ti è successo di caminare per strada e incrociare lo sguardo dell'uomo che avresti seguito ovunque? Su questo principio intuizione si basa Happn la nuova app dalla Francia, arrivata tra le prime dedicata al dating-mobile. Essa utilizza la geolocalizzazione in tempo reale e una volta installata sullo smartphone - e creato il proprio profilo a partire dall'account Facebook già esistente - Happn userà la posizione dell'utente, che resta tuttavia segreto e non viene memorizzato: solo quando due utenti si «incrociano» per la strada, al supermercato o in metropolitana, i loro profili appaiono sui rispettivi smartphone. Se entrambi esprimono un reciproco gradimento, si ha quello che viene definito un «Crush» e si inizia a chattare.Gratuita, facile, costituisce sicuramente un modo divertente e spontaneo per rompere il ghiaccio.



Potete provarle tutte quante e capire quale fa più al vostro caso, con una sola raccomandazione: attenzione a chi rivelate dettagli di voi e della vostra vita - non si sa mai.