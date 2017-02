Come conquistare un ragazzo single

Un single incallito non è altro che un uomo o un ragazzo che ha avuto sicuramente diverse relazioni nel passato, ma che da diversi anni non vuole impegnarsi in rapporti duraturi, fuggendo da legami e storie impegnative.

Lo sappiamo perché hai persoa la testa per lui: bello da morire, simpatico, socievole e pieno di amici, con una schiera di donne che gli girano intorno, sospirano a ogni suo sguardo e pendono dalle sue labbra. Magari ha pure un lavoro interessante, una moto veloce o una macchina sportiva, abita nella casa dei vostri sogni ed è sul serio preda favolosa e ambitissima.



Prima di iniziare una relazione con lui, se lo desiderate molto, mettete in conto un grande dispendio di energie psico fisiche ed emotive, preventivate l'eventualità di non riuscire nel vostro intento, considerate le caratteristiche dell'uomo che amate.

Se lui ha ricevuto una ferita affettiva e non vuole più rischiare i la trada può essere davvero in salita. Non si fida più di nessuna donna e vuole solo storielle semplici, ma può essewre che aspetti solo di ricevere fiducia e affetto per essere pronto a ricominciare. Se è single da sempre può avere la sensazione, giusta o sbagliata, di avere tutta la libertà che desidera oppure al contrario ha problemi di tutela verso la famiglia di origine che gli impediscono di pensare di uscire senza danneggiare il fragile equilibrio dei suoi.

È consigliato procedere con calma e assai piano, per gradi, evitando argomenti come matrimonio, convivenza o figli, che potrebbero spaventarlo. Traguardi così a lungo termine vanno affrontati in futuro, anche se comunque nel caso in cui si affronti il discorso non devi negare di pensarla in un determinato modo.

Devi soprattutto cercare di scoprire cosa cerca lui, perché chi cambia spesso partner o situazioni è sempre un maschio che non trova quello che desidera. Dietro un single incallito può esserci dunque un ragazzo che non ha mai trovato la dopnna che davvero che vuole: meglio che cerchi quindi di capire qual è la sua idea di storia e valutare se è l'uomo che fa per te.



Ascoltate cosa ha da raccontare lui. Tentate di capire, fra le righe, cosa non ha funzionato nelle relazioni precedenti, cosa lui stia cercando, cosa lo abbia indotto a interrompere una relazione e a intraprenderne un'altra. Chiedetevi se voi siete in condizioni di offrire queste cose al vostro "bello e dannato": e soprattutto, non cercate mai e poi mai di cambiarlo. Non lo farà.