Sex toys: scegli il tuo giocattolo di piacere

Sai cos'è un dildo? E un vibratore?

I sex toys sono strumenti di piacere e accessori ormai diffusissimi anche nei cassetti dei comodini dei più "insospettabili".

I sex toys sono realizzati in diversi materiali e nelle forme più svariate, stuzzicando piacevolmente le parti più sensibili dell'universo erogeno.

Utilizzo e funzionamento non sono uguali per tutti i sex toys. Ad esempio, i dildi non vibrano e sono silenziosi, mentre i vibratori tendono a non esserlo. I vibratori possono avere una o più intensità di vibrazione, una vibrazione "fissa" e diversi percorsi di vibrazione che forniscono impulsi di diversa intensità, alcuni possono essere programmati e andare addirittura ritmo di musica.

Di norma, i ST si suddividono in 3 categorie: quella dei vibratori, contenente tutti i massaggiatori dotati di vibrazione, dai classici in plastica fino agli innovativi vibratori di design in metallo e il modello rabbit, con una struttura composta da due estremità.

Quest'ultimo è caratterizzato da un corpo centrale più alto e prominente rivolto alla penetrazione vaginale e uno di dimensioni più ridotte che presenta sulla punta due protuberanze (le orecchie del coniglio), per stimolare efficacemente il clitoride.

La seconda categoria è quella dei falli e dildo, ovvero tutti i simulacri fallici ad uso esclusivamente manuale, spesso dotati di ventosa per un aggancio saldo su qualsiasi parete e dalle forme e materiali estremamente realistici (ad esempio in silicone rosa), per rispecchiare al meglio la forma di un pene reale.

Nella terza categoria dei sex toys si possono trovare gli anelli fallici, anelli che si infilano generalmente alla base del pene per mantenere l'erezione più a lungo; le palline delle geishe, costituite da due palline lisce, in plastica o metallo, che si inseriscono all'interno della vagina e fortificano la muscolatura procurando così degli orgasmi più intensi e più lunghi, e infine gli articoli da bondage e sadomaso oppure bambole gonfiabili e stimolatori prostatici per lui.



A quanto sembra, il primo sex toy fu inventato nel 1880 da alcuni medici che per molti anni avevano curato le donne isteriche facendo ciò che oggi conosciamo come masturbazione.

Nella loro più comune forma di "massaggiatori per il corpo", dagli anni '90 ne vennero venduti milioni sia a uomini che a donne, sviluppando le fantasie anche all'interno della coppia.

Oggi i sex toy vengono utilizzati durante gli incontri sessuali di coppia per stimolare la fantasia dei partner, e per rendere gli incontri sessuali più divertenti ed eccitanti.

Insomma, essere creativi nel sesso vuol dire saper vedere le potenzialità erotiche di ogni situazione e oggetto, trovando nuovi e piacevoli usi!