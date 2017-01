Fantasie erotiche maschili: ecco i sogni erotici degli uomini

Le fantasie hard degli uomini sono un tema di cui essi stessi non parlano molto, se non raramente tra amici intimi: perché di fatto gli uomini sono soliti mantenere ben nascosti alcuni segreti sessuali, soprattutto agli occhi indiscreti della propria compagna.

Le fantasie erotiche gli uomini le contemplano come un potente afrodisiaco contro la noia nel rapporto quotidiano e contro il calo del desiderio. Avere fantasie sessuali, comunque, è anche un sintomo di una sana vita psicofisica, e non dovete meravigliarvi nello scoprire le Sue. Fantasticare trasgressioni e situazioni hard non significa necessariamente metterle sempre in pratica.

Al contrario, molto spesso una fantasia crea forte eccitazione nella mente ma non altrettanto se poi si prova a viverla sul serio.

Vediamone insieme alcune tra le più "confessate" dagli uomini:



1. Legare, ma soprattutto FARSI legare

Assai frequentemente l'uomo, più che legare o "bondageare" la partner, desidera essere legato o immobilizzato in qualche modo da lei. Alcuni sessuologi ritengono che questa fantasi sessuale riconduca al desiderio di avere una donna forte, dominante.Lasciarsi andare, farsi controllare dalla partner nelle cui mani ci si mette totalmente: un modo per prendersi una pausa dell'esercizio del potere tipico della mentalità maschile.



2. Sesso con una sconosciuta in un luogo pubblico

Il sesso con una sconosciuta sul treno, in un portone, in un bagno di un locale, sulla scrivania in un'azienda è un classico perché gli uomini sono molto attratti da situazioni che risveglino il loro lato animale e predatore. Farlo con una sconosciuta sul momento, senza neppure essersi parlati è una delle fantasie che più si avvicina al ruolo maschile di cacciatore di preda.



3. L'orgia oppure lo scambio di coppia

Più dell'80% degli uomini dichiara di desiderarlo, ma non più di un 7% ha o avrebbe il coraggio di metterlo in pratica: è il rapporto con altri protagonisti nello stesso teatro dell'azione,oppure che coinvolga lo scambio di coppia. L'orgia popola da sempre le fantasie degli uomini, purché lui sia l'unico uomo nella mischia, un particolare che rivela come sempre il desiderio di dominio sul macrocosmo femminile.



4. Il sano vecchio voyeurismo

Molti uomini insicuri o con problemi di eccitazione hanno fantasie voyeuristiche, per questo abbiamo scelto ironicamente l'aggettivo "sano". Di solito le donne storcono il naso di fronte a questa fantasia, anche se il cliché della moglie "scopata" da un estraneo mentre il marito guarda non si limita al campo delle fantasie, anzi. Per alcune mogli di fatto è l'occasione di fare del buon sesso senza dover ricorrere a sotterfugi, dicono le psicosessuologhe che hanno studiato il fenomeno.



5. Le due lesbiche

Un grande classico delle fantasie maschili è fare da protagonista, attivo o passivo partecipando a un ménage à trois tra due donne omosessuali. Per rendere perfetta la fantasia, però, in genere all'uomo non basta guardare le due donne che si danno piacere, ma egli desidera che almeno una delle due sia di fatto bisessuale, per poter interagire direttamente con lei.



6. La donna adulta o matura

Viene chiamata dai giovani in molto modi: è la donna più adulta e matura, possibilmente formosa: MILF, cougar, nave scuola che sia, la donna esperta è una delle fantasie maschili più ricorrenti negli under 30. La dimensione dell'apprendimento e dello "svezzamento" alle pratiche più spinte e disinibite è il motore alla base dell'eccitazione provocata da questo tipo di sogno erotico.



7. Farsi riprendere: il filmino erotico

L'ostacolo principale per l'uomo che spesso desidera metter in pratica le sua fantasie "registiche" in camera da letto è rappresentato dal pudore femminile. Riprendere il proprio rapporto con una videocamera (e l'idea di potersi rivedere poi come in un film porno) eccita il maschio dandogli l'illusione di aver superato ogni barriera dettata dal pudore.



8. Con un altro uomo, o un trans

È ancora il più inconfessabile dei tabù perché fare l'amore con un altro uomo ("per provare cosa significhi davvero essere penetrati") o con un transessuale ben dotato è per alcuni uomini la fantasia più strana ed estrema. Eppure si tratta di una fantasia erotica abbastanza frequente, soprattutto tra gli over-40.



E voi conoscete le fantasie erotiche inconfessate del vostro partner?