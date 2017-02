Un partner con il pene piccolo: è davvero un problema?

Le dimensioni contano o no? È un vecchio tormentone, lo sappiamo bene. Esteticamente, che lui al momento giusto sfoderi un gran bello strumento è una cosa che può colpire la fantasia femminile e far sentire orgoglioso il maschio. Ma non è tutto sempre così liscio e semplice. Anzi.



Se le dimensioni sono piccole, per lui niziano i problemi. Come fa notare Stefano su un forume di sesso: "mi chiedo ma le donne cosa ne pensano veramente? quale sarebbe la vostra reazione nello scoprire ch eil vostro partner lo ha piccolo? vi capita mai al mare o in piscina di guardare gli uomini in slip degli e ammirare se è dotato o meno, come facciamo noi con le tette? parlate mai delle dimensioni tra amiche?"

In realtà, come si dice spesso, non è la dimensione del pene a contare, ma come lo si usa. Secondo gli esperti un pene più piccolo induce a concentrarsi di più sull'angolatura, sull'agilità e le possibilità di variare l'atto sessuale.

Un pene piccolo, poi, permette una penetrazione meno invasiva, che aiuta la stimolazione del punto G, che non è posizionato troppo profondamente nell'organo sessuale femminile.

Come prima cosa, devi ricordare quindi al tuo partner non-troppo-dotato che la questione delle dimensioni del pene non è fondamentale per il raggiungimento dell'orgasmo. Gli studi sull'argomento ci dicono che non c'è correlazione con le grandi dimensioni.

Si tratta solo di credenze irrazionali: la soddisfazione sessuale, infatti, dipende da una pluralità di fattori non solo di ordine "fisico" ma anche emotivo che, in combinazione tra loro, possono rendere un rapporto sessuale indimenticabile o da cancellare. In più dobbiamo considerare che la vagina è un muscolo altamente elastico e, in quanto tale, capace di adattarsi alle diverse dimensioni.



Osserva ad esempio Monica, 27 anni: "è vero anche che se sei innamorata, (come penso le tue amiche lo sono e lo erano) attraverso la complicità dell'uno e dell'altra, si possa riuscire ad avere dei buoni rapporti. L'importante è accettarlo, non farne un problema esistenziale, ma soprattutto non sentirsi in COLPA."

E Arianna, 36 anni: "Dice il saggio: non è importante la grandezza del trattore ma quanto tempo passi ad arare il campo, edè vero.

L'importante è saperlo usare bene.

Quindi leggete esercitatevi e imparate, uomini!. Sarete amanti miglioridi tutti quegli imbecilli che pensano di essere bravi solo perchè ce l'hanno bello grosso (ma spesso sono molto poco bravi e irruenti e frettolosi, perché devono trapanarti con il loro mostro)."

Constata poi Selvaggia, 39 anni: "Un pene grosso alla vista mette voglia, certo. un po' come passare davanti alla vetrina di una pasticceria: se vedi tutto messo a posto bene, dolci straripanti di crema e cose buonissime e bellissime da vedere, ovviamente hai più voglia di entrare! ma è anche vero che se poi non sono buoni, non ci ritorni più! oltre alla lunghezza conta molto il diametro è quello che ci fa! se lui lo sa usare bene bene, allora una donna se ne frega delle dimensioni. soprattutto se punti molto sulle attenzioni che dai alla tua donna: delle dimensioni del tuo pene se ne dimenticherà."



Ad ogni modo, per rispondere ai più dubbiosi e alle più scettiche, se i medici sostengono che sono dimensioni che permettono tranquillamente di avere una vita sessuale soddisfacente diremmo che non avete motivi per preoccuparvi se lui non raggiunge i canonici 20 centimetri del film porno.

Come conclude Martina, 45 anni: "Fosse così importante quanto è grosso e lungo, faremmo tranquillamente a meno di voi: sui banchi della frutta si possono reperire, con poca spesa, ortaggi che (almeno dalla mia esperienza) battono qualsiasi maschio della specie umana."