Piedi, mani, seni enormi, latex, lingerie, donne obese o gigantesche, peni grandi: un feticismo sessuale, secondo la definizione classica è rappresentato da tutte quelle forme, parti del corpo, oggetti e da quelle pratiche sessuali che portano alcune persone a eccitarsi particolarmente.

La parola "feticcio" deriva infatti dal portoghese: i mercanti di schiavi usavano questo termine per indicare gli oggetti adorati dagli indigeni africani, sacri alle popolazioni locali.



Il feticismo, in campo sociologico è una forma di perversione sessuale per cui si prova piacere sessuale esclusivamente a contatto o alla vista di un oggetto specifico, una parte del corpo o una qualità fisica del partner. Infatti, all'interno di questa parafilia, il feticcio diviene quasi come una condicio-sine-qua-non e purtroppo essenziale all'eccitazione e al piacere sessuale.

Ma può esserci anche un grado sano di feticismo: esso rientra abitualmente nell'ambito della sessualità normale, e può aggiungere un pizzico di estro al rapporto con il partner, a patto che si riesca ad assecondare le fantasie erotiche di ognuno in modo assolutamente sano e pulito.

La condizione diventa patologica solo quando il feticcio arriva a sostituirsi completamente al resto prima del coito, quando senza di esso non si riesce ad avere l'orgasmo, o quando esso diventa oggetto sessuale primario: il partner cioè non è più un compagno con cui condividere il piacere, ma un semplice veicolo del feticcio stesso.

Considerato una volta come una cosa malsana, oggi un certo feticismo non violento e non malato è diventato sempre più popolare, grazie anche all'evoluzione della società e all'apertura delle menti.



Tra i vari feticismi possiamo elencare velocemente:

- una specifica parte del corpo (seno di grandi dimensioni o con montata lattea, sedere, piedi, mani, gambe);

- caratteristiche fisiche o condizioni particolari: donne incinte, persone di grandi dimensioni, obesità o sovrappeso;

- fluidi o secrezioni biologiche: il sudore, la saliva, l'urina e le feci;

- oggetti vari e personali: biancheria intima, calze, guanti, scarpe, materiali specifici come latex,etc.



Esistono poi i feticismi detti "classici" e più diffusi, noti anche per apparire su riviste o filmati pornografici.



La donna incinta

Esplicita l'attrazione sessuale particolare verso donne incinte e in particolare per il pancione delle stesse. Per soddisfare questa sorta di perversione gli uomini con questa forma di feticismo ricercano spesso partner incinta col fine di toccare la loro pancia e avere rapporti sessuali con loro.



Il latex

Uno dei feticismi più famosi ma anche uno dei più strani è quello per il latex. L'attrazione in genere è diretta verso le persone che indossano vestiti di questi materiali oppure verso il fatto di indossarli in prima persona.Tutine, costumi, vestiti e accessori in latex possono avere le forme e i colori più strani, anche se il nero prevale sempre.



I piedi

Quella per i piedi (soprattutto femminili) è una passione che di recente ha visto nascere più di millecinquecento siti (contando solo quelli in italiano) dedicati ad essi. Serenella Salomoni, sessuologa e psicoterapeuta, ha condotto una ricerca all'argomento, scoprendo così che sul web circolano immagini dei piedi di Paola Ferrari, Federica Panicucci e Paola Perego, ma anche di Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e altre icone femminili straniere dei rotocalchi.La Salomoni cconclude così che i piedi sono in cima alla classifica delle preferenze maschili per il 18% del campione intervistato. Il lato B è al 17%, le gambe al 15%.

Il piede, soprattutto se lungo e snello, è simbolo di eleganza, viene mostrato più di qualunque altra parte del corpo e di per sé la cura che gli dedicano le donne rasenta l'ossessione.

________________________________________________