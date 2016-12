Sexting: come sedurlo con messaggi sensuali

Hai incontrato un ragazzo o un uomo interessante, carino e magari anche libero e disponibile? Vi siste scambiati i numeri di telefono, vero?

Bene, puoi ora coinvolgerlo nel divertente gioco del sexting.

Con sexting (contrazione delle parole sex e texting) ci si riferisce infatti all'invio tramite cellulare e instant messenger di messaggi, foto o video sessualmente espliciti o per lo meno abbatstanza "diretti".

Da qualche anno è una pratica normale su mobile: rispondi a un messaggio, due, tre, e subito dopo cominci a scambiarti messaggi hot foto piccanti.



Perché le persone fanno sexting? Alcuni adolescenti ritengono che "avere sul cellulare una foto del partner nudo sia una prova del fatto che si è sessualmente attivi", dice un esperto avvocato citato sul New York Times.

"È un passatempo erotico virtuale". Un'adolescente lo definisce addirittura una forma di "sesso sicuro". Dopo tutto, dice, "non puoi rimanere incinta e non puoi beccarti una malattia trasmessa per via sessuale".

Nel ventunesimo secolo il sexting è praticamente una necessità, e avere la capacità di comunicare quanto sei eccitato via WhatsApp è essenziale.



Un'indagine che ha coinvolto 2.500 ragazzi e ragazze tra 14 e 18 anni, ha rivelato che il 37% di essi dichiara di aver condiviso online segreti e immagini di un amico o un'amica senza il suo consenso; il 50% ha ricevuto messaggi di testo o foto o video da uno sconosciuto; il 43% ha visto condivisi segreti e foto senza il proprio consenso; il 51% ha ricevuto immagini o video di un amico o amica in costume da bagno, o in atteggiamenti sessualmente espliciti.



Quindi come si fa sexting con il ragazzo o l'uomo che vuoi sedurre o che ti piace?

Il primo approccio è sempre quello, una domanda semplice, diretta e schietta: vi domanda ASL? (in inglese Age, sex, location? - età, sesso, luogo).

In italiano è più semplicemente MOF?: maschio o femmina?

Poche informazioni per dare la prima impressione. Quella che conta, almeno online.

Lui vuole sapere chi siete e capire se potete fessere interessanti per un flirt hot. Se quindi anche voi siete interessate alla conversazione, andate avanti e fornite pure le vostre coordinate. Ma attenzione: il gioco potrebbe cominciare a farsi piccante.

E attenzione anche che no, non fa male a nessuno inventare un po' durante un sessione di sexting. Ma molto probabilmente l'altro sta facendo lo stesso con voi.



Trucchi e i consigli pratici

1. La grammatica. Non c'è niente di più antierotico di un testo bollente con errori grammaticali, il consiglio è scrivere bene, sempre;



2. Non esagerate. Evitate frasi o proposte troppo rischiose: il partner potrebbe non essere pronto o non averne voglia;



3. Attente a cosa inviate. Le immagini restano in circolo anche se la storia finisce. Gli autoscatti vanno riservati a chi gode davvero della nostra fiducia;



4. Mirate giusto. Prima di inviare il messaggio, controllate che il destinatario sia la persona giusta, non amgari un collega o un gruppo di Whatsapp!



Di seguito, inoltre, un mini-glossario dei termini più usati.

Ap: a presto

ba: bacio

C6?: ci sei?

cvd: ci vediamo dopo

dmn: domani.

Dv?: dove?

fdmccv: Fa di me ciò che vuoi

k: che (es. "k fai oggi?")

mmie: mi mandi in estasi

mof? maschio o femmina?

nm: dammi il tuo numero

Ntm: non ti merito

Oom+: ora o mai più

pvt: privato

risp: rispondimi

scs: scusa

sdg: su di giri

sl: solo

ta: ti amo

1000ta: mille volte ti amo

tat: ti amo tanto

to: ti odio

tt o ttt: contrazioni di "tutti", "tutte", "tutta", "tutto"

ttp: torno tra poco

ttel: ti telefono

tvb: Ti Voglio Bene. Le possibili varianti possono essere tvtb ("Ti Voglio Tanto Bene"), tv1mdb ("Ti Voglio Un Mondo Di Bene"), tv1kb ("Ti Voglio Un Casino Di Bene") e simili.

xoxo: baci e abbracci.

xtulano: per tutta la notte

xxx: tanti baci

*zzz: mi fai venire sonno