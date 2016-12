"Sedurre è un istinto e non ci sono regole o trucchi: la seduzione è fatta sopratutto di gesti e sguardi."

Siete d'accordo? La frase qui sopra è spesso prununciata dalle donne quando cercano di spiegare come si seduce (o si vorrebbe essere sedotte da) un uomo.

In realtà la seduzione è un'interazione complessa, in cui le dichiarazioni vengono sottintese, i gesti vengono eseguiti in modo spesso equivoco, un'azione viene spesso seguita da un'altra che la contraddice.

Ma in una normale comunicazione le parole valgono solo il 6% di ciò che comunichiamo. La voce, ad esempio, vale il 35% (volume, tono, ritmo, pause) e il rimanente 59% è affidato al linguaggio del corpo (le espressioni facciali, gli atteggiamenti corporali e i movimenti); se ci pensate bene, questo è un dato davvero molto significativo.

Chi è attratto da una persona manifesta verso di lei un atteggiamento involontario che si chiama, appunto, linguaggio del corpo o linguaggio non verbale.

Se una persona si sente attratta da voi, i segnali saranno diversi a seconda del contesto in cui vi trovate.

Alcuni esempi rivelatori:

Verifica continuamente il look.

Si aggiusta la giacca, controlla la pettinatura, si ravviva i capelli; se è donna cura il trucco. Addrizza il portamento. Tira in dentro la pancia ed in fuori il petto (e in questo modo le donne mettono in risalto il seno).



S'impegna e si ingegna nel dialogare con te.

Ti parla lentamente e usa un tono pacato e tranquillo.

Mentre parla ha un atteggiamento sorridente e aperto.

Ti sorride annuendo in maniera impercettibile.

Può anche piegare il capo verso una spalla (classico delle donne).



Si mostra interessata con i gesti che fa.

Gioca con un oggetto a portata di mano (bicchieri, mazzo di chiavi, fazzoletti, posacenere, etc.) o con un proprio oggetto (collane, catenine, braccialetti, etc.).

Si tocca ripetutamente alcune parti del corpo (come accarezzarsi i capelli mostrando anche il collo, giocherellare con un dito, mordersi lentamente il labbro inferiore, etc.)



La sua sua posizione del corpo è quasi speculare alla tua.

I messaggi non verbali con cui le donne manifestano la propria disponibilità all'approccio sono solitamente sottili: si guardano attorno con apparente indifferenza, ma ripetutamente; si muovono con disinvoltura in una sala, esaltando il saliscendi dei fianchi; si avvicinano con nonchalance ad un uomo, stazionando a circa un metro da lui; lanciano brevi occhiate, seguite dal distogliere lo sguardo, ecc.



Quando poi l'uomo è "preso all'amo" e si fa avanti iniziando uno scambio verbale, le donne annuiscono con più frequenza del solito, si inclinano verso l'interlocutore, lo toccano per brevi istanti o lo sfiorano; si mostrano attente quando ascoltano, drizzando la testa mentre l'altro parla o inclinano il busto da sedute verso di lui e così via.

Una donna invece accavalla le gambe attorcigliando i piedi.



Cerca un contatto fisico.

Tiene le braccia ben discoste dal corpo mostrando le mani e il polso (esprimendo il desiderio di essere presa per mano).

Cerca un contatto fisico generico ad esempio togliendoti un capello dalla giacca o sistemandotela volontariamente.

Tocca alcuni tuoi oggetti come orologi, orecchini, collane.

Sporge il suo corpo in avanti (se entrambi siete seduti ad un tavolo, uno di fronte all'altro) come volesse un bacio.

Ti prende per mano o per i fianchi.

Avvicina le sue labbra alle tue, per dirti "baciami!".

E tu, sai interpreatre i segnali della seduzione corporea?