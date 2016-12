Come corteggiare una ragazza

Sedurre o corteggiare una ragazza comporta la messa in atto di una serie di gesti e tattiche che costituiscono un percorso ben preciso. Un percorso durante il quale non bisogna mai dare nulla per scontato: ogni ragazza infatti ha una personalità a sé, e proprio per questa ragione, alcune tecniche in grado di rivelarsi infallibili in una determinata circostanza, in altri casi potrebbero risultare sciatte e condurre perciò a risultati poco credibili.

In realtà non esistono mosse classiche, rituali di corteggiamento, tattiche infallibili. Ma ci sono comunque alcune piccole verità in materia.

Il momento più difficile e critico, ovvio, è l'inizio.



Occorre quindi rompere il giaccio con decisione, ma educatamente e sorridendo. Niente bullismo, niente "io sono il maschio alfa che ha deciso di degnarti di attenzione". Fallo con lo stesso spirito di quando chiedete un'indicazione all'angolo, alla gentile signora del posto.

Gentilezza e sorriso.

Anche se può sembrare che sia una delle cose più difficili da fare, una volta superato il primo approccio intrattenere una conversazione e ridere insieme a lei diventa più semplice.



L'importante è essere sé stessi. Non servono grandi argomenti, frasi fatte, ideone. Sii te stesso e comportati come faresti con un'amica di lunga data. Niente battute scurrili, volgarità ed esagerazioni.

Falle sapere chi sei e come sei a piccoli passi. Se le piaci, ok, altrimenti scoprirà ugualmente in breve tempo di che pasta sei fatto - e che avrai solo recitato.

Nessuna donna è insensibile a tre fattori chiave: l'attenzione verso di lei e com'è fatta dentro; i complimenti sinceri che la fanno sentire bella e apprezzata; la sincerità e il coraggio di mostrarsi per come si è, senza voler apparire cool a tutti i costi.



Cerca di parlarle davvero. Ricorda: quando lei sta parlando di cose su cui prova emozioni particolari o a cui tiene, non fare l'errore di dire "ah, sì anch'io" e di cominciare a parlare di te stesso senza connetterti a livello emotivo con quello che sente e pensa. Bisogna diventare bravi a leggere tra le righe e a captare dove sono gli appigli ai quali ti puoi agganciare per passare da una conversazione superficiale a una in cui lei si apra con te e si senta a suo agio nel raccontarsi.



Entra nel suo spazio peronale. Appena hai occasione di passare un po' di tempo da solo con lei, siediti molto vicino a lei e sìì naturale e non forzato. Se hai un po' flirtato con lei, ora è necessario entrare nel suo spazio personale per farle sentire che la vostra chimica sessuale è reale.

Toccale le braccia o le dita mentre parla, metti le mani intorno alla sua vita quando cammina davanti a te, abbracciala per salutarla, accarezzale il viso mentre le fai un complimento, sfiorale delicatamente fissandola negli occhi.

Niente nervosismi. Evitate di gesticolare troppo, di mostrare tic di insicurezze adolescenziali come mangiarvi le unghie, toccarvi i capelli con insistenza o ridere per qualsiasi cosa nervosamente.

Siate divertenti e spiritosi quando serve. Alle ragazze, come a tutti del resto, piace ridere e divertirsi. Evitate di essere pedanti nel raccontare storie tristi, problemi e difficoltà. Farla ridere è sempre molto importante, ma con intelligenza e senza volgarità.