Le tattiche per sedurre un uomo

Come fare per sedurre un uomo? Esistono tattiche e frasi per fare innamorare un uomo? Sedurre un uomo può essere molto semplice ma anche apparentemente impossibile. La seduzione dev'essere più un gioco che una missione da cui far dipendere la vostra autostima. Come si fa allora a sedurre un uomo?



1. L'aspetto, innanzitutto

L'aspetto è importante, se non altro perché è la prima cosa di voi che colpisce un uomo. Ricordate che dovete sedurlo, non fargli alzare il sopracciglio, e nemmeno scioccarlo.Quindi niente sciatteria o abbigliamento dozzinale. Mettete sempre qualcosa di carino, ma anche non appariscente o ricercato.Soprattutto, siate sempre pulite e in ordine, non come appena uscite dalla palestra o da una settimana d'influenza.



2. Mostrate un minimo di sicurezza di voiQuelle sicure di sé, femminili e positive sono più interessanti delle autocentrate insicure, lagne e pessimiste. Non abbiate paura e non fatevi intimorire dall'ansia di prestazione. Che siate alte, basse, magre o curvy, ognuna di voi ha un aspetto o un tratto interessante che può sedurre e conquistare un uomo. Ricordate: la donna ideale non ha un fisico da de, ma un insieme di caratteristiche intellettive e caratteriali che la rendono unica.



3. Flirtare da professionisteSiate divertenti, provocanti ma senza esagerare, spiritose. Ricordate che anche lui vorrà avere il proprio spazio e la gratificazione del proprio ego: lasciatelo esprimere un parere o semplicemente raccontarvi qualcosa di lui. Attenzione sempre a non parlare sempre di voi e a non monopolizzare la conversazione, oppure a essere monotematiche.

Concentratevi sul contatto visivo e su un casuale e provocante, ma elegante contatto fisico. Quando parlate con lui, fissatelo negli occhi, quasi come a metterlo un pochino a nudo.

Rivelate qualche particolare del vostro corpo, scollature, spacchi di gonna, spalle nude: lo farà incuriosire di brutto. Infine, sorridete mentre lo guardate negli occhi. Se gli sguardi si incrociano, la seduzione è già a ottimo punto.



4. Ascoltare, agire

Se avete abbastanza tempo a disposizione provate a puntare sulla capacità d'ascolto e sull'empatia, tattiche sempre vincenti. Se i tempi a disposizioni sono invece brevissimi, allora giocate di sguardi. Se notate che lui è interessato e disponibile, dimostratevi interessate ma non troppo appiccicose. Centellinate da subito sms o telefonate semi-interessate. La fase successiva è quella dell'azione dal vero: proponetevi e sentitevi libere di prendere l'iniziativa con una frase diretta e provocante, ma non volgare, oppure con un gesto, fino a un bacio volante e fuggevole.

Se poi invece lui si rivela uno di quegli uomini che poi subito scompaiono, non rispondono al telefono o si dimostrano molto assenti, dovrete far ricorso al vostro autocontrollo e alla fiducia in voi stesse. Fate sentire che ci siete ed esistete, ma non cercatelo con inviti -solo messaggi casuali - e non stategli addosso.

Se è veramente interessato l'uomo che state puntando si farà vivo; e se non lo farà più, vorrà dire che non è davvero interessato: gli uomini timidi vanno lasciati perdere, perché di solito poi si rivelano delle lagne pazzesche.



5. Non fate le cozze

La tattica della cozza che si appiccica a lui all'inizio lo farà anche sentire appagato nell'ego e desiderato, ma in breve lo stuferà e allontanerà. Concentratevi su voi stesse e assicuratevi che lui capisca che possedete una vita vostra, che è indipendente da lui. Ritagliatevi spesso spazi personali, tutti per voi in cui lui non è previsto e fate in modo che desideri esserci, magari comunicandogli i vostri piani solo all'ultimo momento.

E in ogni caso, cercate di essere sempre voi stesse di non mentire mai.