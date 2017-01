Quali sono le parti del corpo femminile più sexy per un uomo?

Se vi siete mai chieste "ma quali saranno le parti del mio corpo che piacciono di più a lui", sappiate che non siete le sole.

Molte donne, d'altronde, credono che non siano soltanto i classici seno e sedere a essere interessanti ed eccitanti per un uomo, nel panorama delle parti del corpo femminile.

E infatti è così, e qualche tempo fa lo rivelava uno studio condotto dalla Bangor University e dall'Università di Witwatersrand a Johannesburg. Che rivelava appunto che delle molte parti del corpo femminile prese in esame, i piedi e le ginocchia erano quelle meno sexy in assoluto.



Sì, avete letto bene: secondo i risultati della ricerca, in media i piedi hanno un grado di potenziale erotico pari quasi allo zero (tranne che per i doverosi e molti feticisti, è ovvio). Al contrario, ad esempio (possibilmente sexy), si collocavano invece molto in alto nella classifica delle preferenze. Se ne deduce che il famoso neuroscienziato indiano Ramachandran, che aveva individuato proprio nei piedi una zona fortemente erogena, pare avesse preso una cantonata.

Ma è noto che nell'elenco delle aree più direttamente erogene, al pari dei genitali, suscitano appetito sessuale anche diverse altre ricche dii recettori (situati su tutto il corpo) che inviano segnali di eccitazione alla corteccia cerebrale (che a sua volta, con meccanismi ancora sconosciuti, stimola gli organi preposti all'eros).



In cima alla classifica ecco quindi svettare sì il seno (che non deve essere necessariamente extra-large ma semplicemente avere una bella forma ed essere sodo al punto giusto) e subito dopo ovviamente il Lato B, il sedere (più raramente perfetto del seno, per molti uomini)

Tra i primi posti, ovviamente gli organi genitali e subito sotto le labbra e le orecchie. E le mani? Sorpresa: gli uomini le considerano più erotiche delle donne.

E tra le parti meno frequentemente citate? Beh, eccone alcune non tanto sospette:

La schiena. Non c'è niente di più sensuale di un abito che lascia la schiena ampiamente scoperta.

Il naso, un dettaglio insolito che spesso fa la differenza e vi rende uniche

La bocca: carnosa e piena è un eccitante irresistibile

Il collo: tutto da baciare e accarezzare, per un uomo è oggetto del desiderio al pari delle labbra.

Le gambe: più lunghe e atletiche sono e più eccitano, ovviamente

Gli occhi (e lo sguardo): sapete far cadere lui ai vostri piedi solo fissandolo con un po' di assertività e malizia?

Le spalle: se ben tornite, robuste e larghe sono molto attraenti per gli uomini.



E voi, quali parti del vostro corpo ritenete piacciano di più agli uomini?