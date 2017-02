Frasi sensuali, parole eccitanti: cosa dire a un uomo per sedurlo

Le parole giuste, inserite in frasi eccitanti o sexy, rappresentano il primo veicolo di seduzione. Una parola sexy o una frase sensuale detta al posto giusto e al momento giusto è in grado di farvi diventare l'oggetto del desiderio di un uomo - almeno per i prossimi 60 minuti...

Saper sedurre con le frasi giuste è quindi molto importante sia nei rapporti di coppia, ma anche nel gioco della seduzione.

Affascinarlo con voce dolce e sensuale, ma anche romantica è il modo migliore per riuscire a conquistarlo.



Sedurre un uomo per molte può essere tanto semplice quanto spesso molto complicato. La seduzione deve essere un gioco e non una vera e propria ossessione. Anzi, sedurre dev'essere - anche per una donna - un'attività eccitante che trasforma il momento del flirt in un'occasione anche di divertimento.

Se il tempo a disposizione è sufficiente, conviene giocare d'intelligenza e astuzia, utilizzando capacità d'ascolto ed empatia, armi sempre vincenti.

Se i tempi a disposizione sono davvero scarsi, allora per fare colpo a volte basta un piccolo pensiero, una frase anche famosa o una citazione, per far capire i vostri sentimenti e per conquistare così il cuore dell'uomo di cui vi siete innamorate.

Così, ecco di seguito alcune frasi sensuali famose (o citazioni) che potete infilare in un biglietto romantico da voi appositamente compilato per lui:



- La bellezza non è nel viso, è nella luce del cuore.

(Kahlil Gibran)



- Il vero amore è come i fantasmi; tutti ne parlano, ma sono pochi quelli che lo hanno visto davvero.

(Francois de La Rouchefoucauld)



- Ciò che si fa per amore lo si fa sempre al di là del bene e del male.

(Friederich Nietzsche)



- Amore è desiderio di conoscenza.

Cesare Pavese



- I ragazzi che si amano si baciano in piedi…nell'abbagliante chiarezza del loro primo amore. (Prevert)



- Come sentiamo, così vogliamo essere sentiti. (H.von Hofmannsthal)



- La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è.

(Victor Hugo)



Se invece volete esprimere qualcosa di meno famoso, ma più personale, eccovi alcuni suggerimenti sempre efficaci:



- Grazie a te ho capito finalmente cosa significa la parola Amore.



- Nella mia vita mancava una persona come te, che stavo cercando da sempre.



- Vorrei essere come un fiocco di neve che accarezza la tua pelle e scivola sulle tue labbra.



- Con ogni singolo battito del mio cuore, io sono nata per prendermi cura di te, ogni singolo giorno della mia vita.



- Non importa se non mi dici che mi ami ogni giorno. L'importante è che mi dimostri ogni giorno che mi ami.



- Il mio desiderio per te è come le stelle, non lo vedi ma c'è sempre.



Se invece volete apparire meno sdolcinate, ma più incisive, eccovi alcune frasi da dire che lo facciano sentire stimato e apprezzato da voi, in prospettiva di un legame:



- Trovo che tu ed io ci intendiamo a un livello molto profondo



- Tu sei l'uomo più interessante che ho mai conosciuto



- Mi piace sentire accanto la tua presenza



- Tu sai sempre come farmi sorridere



- Non staccherei mai lo sguardo dai tuoi occhi