SMS Sexy: come inviare SMS erotici e sensuali (e cosa scrivere)

Sapresti come fare per invaire a Lui SMS sexy e sensuali per sedurlo? Sai essere sexy anche via messaggino? Vorresti risvegliare il suo desiderio erotico anche quando non sei con lui?

La tecnologia e la tua fantasi possono aiutarti!

Sms hot, sexy e sensuali ti consentono di sedurlo e fargli venire le voglie più hot ancheseduta al calduccio a casa tua, sul tuo divano!

E pensa che puoi stuzzicarlo e imbarazzarlos ensualmente e simpaticamente ovunque Lui sia, anche durante le riunioni di lavoro!

L'ispirazione arriva con il pensare ai momenti più sensuali vissuti con lui e ri-proporglieli farciti di commenti piccanti nell'sms che gli invierai.

Di seguito, una breve carrellata di SMS erotici da copiare ed inviare a chi vuoi tu, per suscitare le più belle fantasie, inviale a chiunque desideri amanti, amici speciali, ti basterà scegliere la frase più bella ed inviarla con un sms.

Ma attenzione, anche: quando vuoi mandare un messaggio sexy all'uomo che vuoi sedurre tutto dovrebbe avvenire naturalmente: prova anche a scrivere la prima cosa che ti fa venire in mente il suo corpo: tutto quello che pensi e viene dalla tua sincerità è la cosa più importante che potrai scrivere.



Ecco le frasi più sensuali per i tuoi SMS sexy:

Chiudo gli occhi e mi perdo nella spirale delle tue curve (per un primo approccio, educato ma sensuale).



Sento ancora addosso il tuo profumo e nelle mani l'impronta del tuo corpo, mi addormento con te nei miei sogni. Erotici.



Non riesco a dormire, penso alle tue gambe e a quello che racchiudono…



Vorrei sprofondare dentro di te (a lei sembrerà romantico, anche se voi state pensando al sesso)Ho voglia di sentire il tuo respiro sulla mia pelle, le tue mani sul mio corpo e le tue labbra sulle mie... il mio desiderio:



Voglio fare l'amore con te!



Stringi le mie mani alle tue, sento il tuo corpo sul mio, il tuo respiro che mantiene fermo il mio, è al quel punto ti dico... wow ma ho ancora voglia di te.



Vorrei volare sul tuo corpo con il mio sguardo per poi accarezzarlo con le dita, sedermi su di te, e volare con le mani, con le labbra, non è amore, ma passione



Telefono spento, luce soffusa, lingue che si toccano, emozioni che fanno gemere. Mani che accarezzano sfiorano e stringono ti aspetto nel tuo letto



Sfiorami la pelle con la punta delle dita, sentir mancare il respiro mi piace! Con la lingua disegna il contorno dei miei seni. Sono tutta tua!



Ho voglia di fare l'amore con te... sentire l'odore del tuo respiro.



Sento ancora il fuoco divampare nella tua Anima, Vibrazioni eterne, incontrollabili. Sei unica, totale, fuoco puro. Ti amerò, per sempre.

Qualunque cosa succeda



Seduci la mia mente ed avrai il mio corpo... Seduci la mia anima e sarò tua per sempre.



Quando l'alba sarà giorno, quando il tramonto sarà notte.. sarai mio. Labbra, mani, sospiri, profumi.



Tu e io! Rubami l'anima dolce e crudele amore mio.



Ti aspettero' nuda nel giardino dei sensi coperta di stelle. Ho tanta voglia di fare l'amore con te, sentire i tuoi respiri sul mio collo, le tue mani sfiorarmi tutta e la tua bocca sul mio seno.



Amore Anch'io verrei Toccare, sentire il profumo della Tua pelle, accarezzare Il Tuo Corpo e sfiorarlo Come una farfalla



Ho sentito i tuoi occhi scivolarmi addosso, spogliandomi di ogni pudore e controllo.



I miei baci saranno il tuo vestito. L'unica cosa degna di toccare il tuo corpo sono le mie labbra.



Voglio fare l'amore con te. Voglio le tue mani, la tua bocca, il tuo sudore sulla mia pelle.



Non potrò mai dimenticare il tuo sapore... il ricordo indelebile di quel piacere immenso.



E mentre sei lì che rimugini per comporre un messaggio, ricordati che poche cose sono seducenti come l'umorismo.