Come sedurre un uomo: l'arma segreta

La seduzione, lo ripetiamo spesso, è un gioco sofisticato e intelligente che richiede l'utilizzo della giusta dose di esibizionismo, finzione e svelamento, raccontando qualcosa ma senza mai dire troppo.

La seduzione è sempre stata considerata una qualità innata, ma non tutte hanno questa dote, spesso nel fisico o nel modo di muoversi.

Saper sedurre con l'ironia è una grande risorsa se il fisico non è spettacolare, o al contrario se non vuoi destare il sospetto di essee la stragnocca un po' vuota dentro.



Come sedurre con l'ironia?

Come tutti gli strumenti però, anche l'ironia deve essere dosata, utilizzata con cura e maestria, per evitare piacevoli effetti collaterali (anche lo humor può ferire e creare situazioni spiacevoli o imbarazzanti) e sfruttarne tutte le potenzialità.

Sedurre è un'arte, appunto. L'ironia aiuta a farlo in modo accattivante, spiritoso e creativo, dando all'eros una dimensione di libertà che permette di viverlo con grande entusiasmo.

È così che ogni incontro diventa speciale e la passione si accende. Perché l'ironia sia sexy però è importante che sia spontanea, e non una facciata.



Essere sexy e ironiche deve venire da dentro: vuol dire scatenare la propria creatività, quindi non avere paura di usarla. Spesso bisogna procedere per tentativi, ed è proprio questa la parte più divertente. Con questo spirito di sperimentazione imparerai anche a vivere con leggerezza eventuali passi falsi, trasformandoli in altre occasioni di seduzione.

Usa l'arte dell'ironia per sdrammatizzare e ridurre ansia da prestazione, sia in te che ne partner: introdurre un elemento insolito o un look divertente (magari un costume che richiami un gioco di ruolo) permettono di avvicinarsi in modo soft a fantasie decisamente hard, che se venissero prese troppo sul serio rischierebbero di inibirci. Nella seduzione bisognerebbe sempre sentirsi a proprio agio.

Ma attenzione: l'uomo è anche spiazzato dall'ironia. Quindi bisogna agire in modo sottile, quasi di nascosto, in modo da non risultare troppo aggressive e spaventarlo. Prova a inventare stratagemmi e ad elaborare nuove strategie erotiche per portarlo proprio dove vuoi tu: il bello è che lui penserà di esserci arrivato da solo.



Anche nell'intimità , questa variabile è assolutamente essenziale perché già di per sé il letto è il luogo ideale per sperimentare il gioco.

L'ironia, infatti, si manifesta in quest'ambito attraverso il gioco che ravviva la passione e permette alla coppia di scoprirsi senza pudore. Anche in quest'ambito è sempre uno dei partner a presentare il maggior desiderio di gioco e di voglia di sperimentare. Certo è che anche lui dovrà rivelarsi sensibile abbastanza da non rovinare il gioco.