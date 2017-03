Come capire una donna a letto

Quello che di solito pensa un uomo riguardo al sesso, lo sappiamo bene: portarsi a letto più donne possibile!

Di per sé, non è una cattiva idea, intendiamoci: il sesso, se bene fatto, oltre a essere un'attività sana e piacevole, ci offre anche la possibilità di bruciare calorie e ovviare allo stress quotidiano in modo divertente.

Al sesso, un uomo ha sostanzialmente voglia di dedicarcisi senza troppi pensieri di mezzo. Ma quando lo fa con una partner nuova per la prima volta, ecco che l'uomo si trova spesso a domandarsi quali e quanti pensieri affollano la mente di una donna?



Ad esempio:

Chissà come lo fa? E che cosa penserà di me?

Come posso fare per metterlo a suo agio e nel frattempo provare più piacere?

Come posso soddisfarlo e lasciargli un ricordo memorabile?



Certo che se una comincia a pensare così tanto rischia di non uscirne viva e soprattutto di non godersi il momento, perché sarà più concentrata su come andrà a finire piuttosto che su quello che sta facendo con il partner, sebbene occasionale.

Capita a tutte, non potete certo negarlo: c'è chi pensa ai propri difetti fisici, chi alle lenzuola da non sporcare, chi al ciclo finito da poco e alle perdite residue…



Ma a cosa pensano più spesso le donne subito prima e durante un rapporto sessuale?



- Spogliami, cazzo!

Mi sa che non è molto pratico nello spogliare una donna. Gli do una mano a togliermi il reggiseno o se la prende a male? Se continua così però qui facciamo notte!



- Ma che figo!

Accidenti! Pensavo che non fosse così ben messo! Io ho più pancia di lui, speriamo che non se ne accorga!



- Cominciamo con un po' di preliminari, vuoi?

Devo cominciare io o aspetto che sia lui a prendere l'iniziativa? Se comincio io penserà che sono una che non fa altro nella vita o gli piacerà e basta?



- E la lingerie?

Accidenti! Non credevo che andasse a finire così. Ho messo la biancheria sbagliata! Speriamo che sia uno che va dritto al sodo così non se ne accorge!



- Oh ma cavolo, e 'sti preliminari? Niente davvero?

(Potrà sembrare strano, ma c'è un gran numero di uomini che a quanto pare salta questo passaggio, dimenticandosi che la maggior parte delle femmine apprezza i preliminari che precedono la penetrazione - se ben fatti, ovvio - e che per lei sono fondamentali per una buona eccitazione.)



- Il sesso sicuro!

Io l'ho portato il preservativo! E lui? Non vorrà farlo senza! Lo prendo io o aspetto che sia lui a prenderlo? E se non lo prende? Io lo tiro fuori e vediamo come reagisce!



- Un po' di dirty talk?

Oh, io spero che lui sappia che tutto quello che sto dicendo non le penso davvero e che lo faccio solo per animare una situazione che stenta a farsi calda. Penserà mica che sia così porca, eh?



- E l'orgasmo?

Cavolo, bravino questo! Sto andando alla grande! Forse è meglio che rallenti un po', tesoro, altrimenti qui arriviamo subito!



- E dopo?

Si però tato, se adesso ti alzi, ti rimetti i pantaloni e te ne vai con una scusa, ti ammazzo!



- Steso!

Nooooo, non ci credo! Si è addormentato! Non si muove più! Ma sarà mica morto, eh?