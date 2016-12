Amore, infatuazione o cotta? Come capire se sei innamorata

Non hai più fame? Non dormi bene la notte? Hai una sola persona in testa, sempre e comunque?

E… se fossi innamorata? Alcune persone lo capiscono subito, per molte invece nascono i dubbi: sarò innamorata di quel ragazzo o quell'uomo?Capirlo è semplice, basta partire dall'inizio, con calma.

Hai conosciuto una persona molto speciale: state bene insieme, andate d'accordo su tutto, capita anche che spesso ti sorprendi a immaginare come potrebbe essere la vostra vita insieme, in una relazione.

Ma ogni tanto ti sorge il dubbio: come capire se sei davvero innamorata di quest'uomo, o se si tratta solo di un'infatuazione?

Esistono segnali che possono far capire meglio questo stato d'animo che ti fa sentire costantemente come se avessi le famosissime farfalle nello stomaco.

Prendi in esame a cosa pensi e come ti senti quando lui ti è vicino. Sei nervosa? Emozionata? Il tuo cuore batte un po' più velocemente, è tutto più brillante e le preoccupazioni meno importanti? Questi stati d'animo sono spesso un segnale di amore.

Di seguito, puoi trovare una lista dei più comuni segnali che rivelano se sei innamorata. Se ti ci ritrovi o rivedi, allora la risposta è abbastanza ovvia: sei innamorata.



1. Sei distratta e confusa: in ufficio non riesci a concentrarti e passi ore a pensare a quando l'hai visto l'ultima volta. La gente ti parla, ma tu pensi a voi due insieme. Mentre sei a fare la spesa dimentichi le cose perché stai ancora rivivendo l'ultima volta in cui l'hai visto.



2. Quando ti svegli sei sempre allegra e di buon umore, di solito perché lo pensi; ti addormenti la sera pensando a lui e la mattina ti svegli pensando che presto lo rivedrai, organizzando la vostra prossima uscita insieme e le cose da fare. Ti alzi con grinta e riesci a lavorare e dedicarti ai tuoi sport con un'energia insolita.



3. Ogni cosa ti fa tornare in mente lui: le sue parole, i suoi gesti, non fai che ricordarti come parla, come si muove, le cose che ha detto. Le immagini dei vostri incontri ti passano nella mente e senti la nostalgia costante di quei bei momenti insieme.



4. Non fai altro che nominarlo, alla prima occasione. Non hai neppure tanto bisogno di un pretesto: anche se ti sforzi di non sembrare ossessiva, lui è presente in ogni conversazione soprattutto con le tue amiche. Sai di essere monotona, ma non riesci a trattenerti.



5. La tua giornata è stata orribile, sul lavoro è stata un disastro? Se sei innamorate, lui sarà in grado di farti dimenticare la pessima giornata solo con la sua presenza.Ti basterà vederlo per dimenticarvi completamente del lavoro e pensare solo a quanto vi rende felici.e energie? Quelle della libido, che vi sostiene regalandovi performance da grandi atleti. E i mal di testa/di schiena/di pancia sembrano svaniti nel nulla.



6. Osserva come ti comporti con lui, quando siete in mezzo alla gente. Gli stai vicino? Se gli stai vicino - molto vicino - potrebbe essere un sintomo di infatuazione o bisogno, non di amore. Nello stesso modo, se tendi ad allontanarti, potresti trovare la sua presenza confortante e piacevole, ma non così necessaria - e non è proprio amore.



7. Immagina come ti sentiresti se dovessi smettere di rivederlo. Sai di amare qualcuno se sei protettivo nei suoi confronti e non sopporti l'idea di perderlo.