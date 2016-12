Può esistere davvero l'amicizia uomo - donna?

Ve lo ricordate, vero, il film Harry ti presento Sally: quando i due protagonisti s'incontrano per la prima volta, Harry declina la sua famosa teoria per cui l'amicizia tra uomo e donna non può esistere: "l'uomo desidera sempre e comunque andare a letto con la donna".

Sally non era molto felice di questo.

Nella sua essenza, infatti, l'amicizia è un sentimento puro, una relazione fatta di reciprocità, fiducia, complicità, sincerità, rispetto, stima ammirazione e lealtà. Può nascere per caso oppure no, per simpatia, quando ci sono interessi comuni, quando si condividono delle esperienze, quando si hanno gli stessi gusti.

Se nasce però tra due persone di sesso diverso, poi da lì si può arrivare a qualcosa di più profondo e sfociare in alcuni casi in un sentimento di amore. Un importante filosofo sosteneva che l'amicizia è la base dell'amore.



Il dubbio sta nel momento in cui compare un'attrazione fisica: viene messo in discussione tutto il rapporto e certamente non si potrà più parlare di semplice amicizia.

È molto facile pensare che quando un uomo fa amicizia con voi ci sia quasi sempre un secondo fine, magari remoto, una sorta di investimento sul futuro, nella speranza che possa divenire altro.

Ma c'è di più: uno studio compiuto dalla Norwegian University of Science and Technology, basato su 308 laureandi di un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Che rivela che gli uomini e le donne tendono a fraintendere gli atteggiamenti, i primi scambiando l'amicizia per interesse sessuale e le seconde l'esatto opposto.

Insomma, la sensazione che ogni rapporto di amicizia tra uomo e donna sia contraddistinto da una certa forma di attrazione, da un velato erotismo è confermata anche da dati scientifici.



I rapporti di amicizia tra uomini e donne sono amori mancati?

Beh, insomma, il confine è molto labile ed è facile scivolare ad un tratto e insensibilmente da un'intensa amicizia a qualcosa di più profondo.

I risultati della ricerca non sembrano essere molto confortanti. Spesso l'amicizia tra uomo e donna sembra quindi essere solo una attrazione mascherata.

Se due persone stabiliscono dal principio che si tratta di amicizia e che tale deve rimanere, devono assumersi entrambi la responsabilità dei limiti intrinsechi.

Attenti però al tranello: se le donne possono infatti arrivare a fare un pensierino sull'amico solo se lui è single, gli eventuali pensierini maschili non sembrano curarsi troppo del fatto che l'amica sia già impegnata o meno.

Se ne deduce che, in ogni caso, è sempre meglio andare a letto insieme prima di diventare amici sul serio.

A voi gestire poi eventuali imbarazzi.