Come gestire la fine di una relazione con un collega di lavoro

Quando avete cominciato a flirtare probabilmente sapevi molto bene che che dar vita a un rapporto con un collega del tuo stesso ufficio o azienda non era davvero una buona idea. Solo che non hai resistito al suo fascino. Ma adesso è finita, l'idillio è terminato e vi siete lasciati.

Che fare, quindi?

Cambiare azienda? Licenziarsi? Sparire? Tutte idee malsane in questi periodi di crisi.

Ma allora come comportarsi per non creare tensioni o sentirsi a disagio?

Ecco alcuni consigli su come gestire la fine della relazione.



Discrezione. Prima di tutto, se la relazione è giunta al capolinea non è il caso di "fare un comunicato stampa". Evita di confidarti con chiunque, in ufficio, salvo proprio, al massimo, le colleghe più intime.



Un po' di dignità e di orgoglio. Non manifestare in pubblico malumori e musi lunghi: creerebbero un'atmosfera di disagio generale. Aspetta di uscire ed essere a casa per dare sfogo alla tua tristezza o malinconia. Sii professionale.



Fair play. Mai approfittare del proprio ruolo, del proprio ascendente su altre persone o semplicemente delle situazioni, per isolare o screditare l'ex. La vendetta è molto pericolosa, le scenate sono roba da squilibrate o donne di poco spessore. Sii signorile.



Rispetta i ruoli e gli incarichi. Non vuoi parlargli, ma dovete comunicare per lavoro? Sii concisa, stringata e fredda, ma gentile. Evita comunque di coinvolgere terze persone in possibili battibecchi o discussioni che vadano sul personale.



Sii distaccata e obiettiva. Se devi prendere una decisione professionale che riguarda l'ex, o un progetto o un pezzo di lavoro con lui, ripensa a come ti rapoprtavi a lui prima che iniziasse un coinvolgimento più personale e fai finta di essere ancora là.

Sforzati di essere sempre corretta e controllata.



E se invece proprio non ce la fai a metterlo da parte e sopportarne la vista? Beh, prepara e rivedi il tuo CV, e molti molti auguri di buona fortuna.