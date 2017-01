Cotta, infatuazione o innamoramento? Tutte le sfumature dell'amore

Come si può fare a riconoscere se il sentimento che si sta vivendo e provando è solo una cotta oppure se è vero amore?

Esistono dei concreti segnali che possono aiutarci a capire la differenza tra queste due sensazioni?

A volte può capitare infatti di ingigantire una cotta, considerare l'uomo perfetto colui che, in realtà, ti ha solo fatto perdere la testa durante le vacanze estive. Oppure può succedere di scambiare per una semplice cotta quello che porta invece tutte le peculiarità di un amore destinato a durare nel tempo.

Il problema è che ci basiamo sulle sensazioni per determinare cosa sentiamo, ma le sensazioni sono spesso ingannevoli.

Una risposta molto comune a questa domanda, la più sbrigativa è solitamente "la cotta è un innamoramento leggero, o parziale; l'innamoramento ha quasi sempre degli elementi di idealizzazione, per cui l'amato ci appare perfetto (ideale), esente da difetti e meglio di quanto sia in realtà."

Altri distinguono invece le diverse fasi come segue:

cotta = è la fase iniziale, quando si rimane colpiti dall'altra persona e nasce l'interesse per lei. Può essere dovuta a particolari esclusivamente fisici (ci colpisce la bellezza) o sia fisici che "psicologici" (ci colpisce il carattere), ma di solito quello che si apprezza di più è come l'altra persona appare, la sua esteriorità, più che altro perché non la si conosce ancora a sufficienza.

= è la seconda fase, quando si inizia a conoscere l'altra persona e la si apprezza per cose che vanno oltre l'esteriorità, come i valori, la cultura, il modo di pensare. È una forte passione, un forte desiderio e coinvolgimento verso l'altra persona. Nell'infatuazione manca rispetto all'amore la voglia e il desiderio di costruire un futuro insieme all'altra persona, di dare senza ricevere nulla. Si sta bene con l'altra persona, sembra essere tutto perfetto con lei, ma un domani potrebbe non esserlo più. Non ci si fida ancora del tutto dell'altra persona ma si ha paura di perderla. L'infatuazione può finire o evolversi in innamoramento e poi amore. innamoramento = fase in cui via si inizia a essere più consapevoli dei propri sentimenti e di ciò che l'altra persona significa per noi.

amore = un sentimento grande, profondo e sincero. Ti fidi al 100% dell'altra persona, ti senti tutt'uno con lei, un'unica anima. Si smette di essere un "io" per diventare un "noi". Si ama e si accetta l'altra persona così come è, con i suoi pregi e suoi difetti, senza volerla cambiare. Si progetta un futuro insieme, una vita insieme, si condivide tutto, gioie e dolori, tutte le difficoltà si affrontano insieme.

L'infatuazione (ma anche la cotta) è spesso tipica del periodo adolescenziale, quando effettivamente i ragazzi sentono il desiderio, dopo l'avvenuta maturazione psicologica e fisica, di concentrarsi affettivamente su un coetaneo, oppure su qualcuno decisamente più grande.

Ma spesso accade anche tra adulti, fino ad arrivare a matrimoni davvero affrettati, ad esempio. Sì, perché in questo caso le persone s'invaghiscono di parti dell'altro che sono reali, ma viene tralasciato drammaticamente tutto ciò che di negativo anche soltanto s'intuisce.

Uno schema conciso e realistico, tuttavia, può riassumersi come segue: valutate i sintomi che vi provocano le sensazioni per lui e cercate di capire in quale dei due casi ricadono.



I sintomi della cotta

• Vi batte il cuore solo pensando all'altra persona.

• Ogni telefonata che arriva sul cellulare sperate che sia la sua.

• Contate le ore che vi separano dal prossimo incontro con lui

• Siete pazze per il suo aspetto fisico, la simpatia, il moldo di fare.



I sintomi dell'amore

• Quando siete insieme vi sentite in armonia con voi stesse e con il mondo.

• Condividete con lui non solo le gioie ma anche i vostri dispiaceri.

• Accettate con un sorriso anche i suoi difetti più irritanti.

• Guardando al futuro, desiderate solo condividerlo e progettarne uno insieme.

• Cercate in lui appoggio, calore e comprensione, avete completa fiducia reciproca.