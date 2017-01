Quali buoni propositi puoi fare per il tuo nuovo anno?

Anno nuovo vita nuova è un mantra che riorna per molte a ogni fine anno. È probabile che, negli ultimi giorni del 2016, l'abbiate deto anche voi.

Ma se volete davvero fare sul serio e provare a cambiare qualcosa nella vostra vita con il nuovo anno già in corso, è importante prenderlo come un esercizio di disciplina e magari, perché no, mettere per iscritto le buone intenzioni per questo 2017.

Per molte di voi il 2017 sarà un anno ricco di cambiamenti: arriverà forse un nuovo lavoro, forse una nuova casa, in una nuova città... Chissà. Di certo, almeno nelle intenzioni, l'affronterete tutte quante con l'ottimistica consapevolezza che grazie all'appoggio del compagno, alla famiglia e alle vostre amiche, l'energia positiva trionferà sugli imprevisti.

Un sondaggio condotto tra le commentatrici di Style.it rivela intanto che i propositi che si sono date per il 2017, sono tra i più dispoarati e impegnativi. Eccone alcuni esempi:



- Trovare più tempo per gli hobby, il riposo e per rimettere ordine (37%): ovvero domare gli istinti di mamma, amica solerte e professionista efficiente, per far spazio al bisogno di relax, fare sane passeggiate all'aria aperta, leggere un libro.



- Smettere di fumare o bere alcolici (18%): meno porcherie e schifezze introdotte nel tuo corpo e meglio starai.



- Scegliere cibi più sani, dedicarci più cura e tempo, pasticciare meno (32%): la strada giusta verso un'alimentazione sana ed equilibrata può solo portare soddisfazione e maggior salute.



- Usare meno lo smartphone, internet e social network e coltivare di più le amicizie della vita reale (14,5%): meno rapporti virtuali, più rapporti veri (magari anche sessuali, perché no?)



- Iscriversi in palestra o a un corso aerobico/sportivo, perdere peso, fare più movimento: scelto dal 29% delle intervistate, l'approccio al rimettersi in forma e al perdere chili è sempre una promessa universale che si rinnova ogni anno.



- Usare meno l'auto e più le due ruote, i mezzi o addirittura i piedi (17%): meno stress, meno multe, meno ricerche di parcheggi, meno costi. E più moto, anche qui: dalla bici alla camminata, un diverso modo di raggiungere casa e ufficio.



- Essere concreta: convertire semplici idee in fatti e contatti umani anche in opportunità di business o di carriera: si può sempre migliorare questo approccio per il 42% di voi.



Insomma tu su quale aspetto della tua vita sarai portata a voler mettere in atto cambiamenti positivi? Cosa ti manca per sentirti a posto con te stess? Quali elementi hai trascurato al punto da non poterli più ignorare nel nuovo anno?