Come gestire la Coppia Aperta

Tutti, più o meno, all'interno di una coppia hanno provato un senso di noia, prima o poi. E perché no, la tentazione di sperimentare un altra passione, un altro flirt.

Si chiama tradimento, quando si va avanti e si mette in pratica.

Ma per le relazioni più evolute e più smaliziate esiste una soluzione anti-noia molto discussa: la coppia aperta.

Ma come funziona? Può un rapporto aperto sopravvivere nel lungo periodo, e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi? Una delle premesse del concetto di una relazione aperta è che può rafforzare la fiducia della coppia, la flessibilità di ruolo, la libertà personale e la crescita, e, soprattutto, introdurre l'idea di amore e di sesso senza la gelosia.



Racconta ad esempio Elena R. di Monza, che la vive in prima persona: "L'apertura, certe volte la rafforza anche la coppia… ci si diverte, e si è liberi. Ma certo bisogna anche saper accettare e prendere la parte non bella di questo gioco. Più che altro, in una relazione spesso ti ritrovi con una persona sessualmente pigra, e dopo un po' ti stanchi anche di corteggiare: tanto trovare qualcuno con cui divertirsi è più facile che convincere il proprio partner e sbloccarsi."



"Essere impegnati in una relazione aperta, per prima cosa, non dà vincoli: non è necessario dare giustificazioni, frequentare la famiglia del partner, essere a suo fianco anche nei momenti poco piacevoli." spiega lo psicologo Sandro Revelliani. "Anzi, ci si sente paradossalmente più liberi nell'aprirsi con un soggetto che in quel momento non è visto come uomo/donna della propria vita, ci si sente meno giudicati. Per questo motivo una relazione aperta può essere definita forse più come un'amicizia particolare, in cui il sesso e l'attrazione fisica si aggiungono ai tradizionali rapporti di fiducia, complicità e stima che lega i soggetti senza però precludere agli stessi di intraprendere altri rapporti."



Ma quali sono i segreti per gestirla al meglio?

La prima regola fondamentale è totale franchezza da entrambe le parti. Se i tuoi sentimenti cambiano non fare finta di niente e non nasconderli. Parlandone senza paura.

Datevi limiti e obiettivi precisi e condivideteli nella maniera più chiara possibile: è l'unico modo per evitare futuri drammi, incomprensioni e litigi. Per farlo, dovete quindi porvi una serie di domande, e decidere come comportarvi in merito. Ad esempio, se uno dei due fa sesso con altre persone preferite saperlo o no? E ancora: siete capaci di vivere la relazione senza essere ossessivamente spinte

a monitorare ogni sua telefonata, email, uscita da solo?

Il consiglio è: riflettete bene, prima d'imbarcarvici. La coppia aperta è una tentazione divertente, ma non facile da gestire.