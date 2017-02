Come sognare la tua storia d'amore (senza avere incubi)

Sognare il primo amore, sognare di essere sedotte, sognare un altro uomo, sognare di fare sesso con il partner, sono solo alcune delle situazioni e figure affettive che popolano il nostro mondo onirico.

Certo i sogni possono essere brutti o belli, soprattutto quando si è innamorate, in modo molto intenso.

Gli incubi e i brutti sogni non sempre ci fanno paura: spesso scatenano in noi altri sentimenti, come senso di colpa, confusione, tristezza: lo rivela una ricerca canadese dell'Università di Montreal, pubblicata su Sleep.

Secondo gli esperti, in sostanza, il sentimento della paura ricorre in appena un terzo dei sogni ed è del tutto assente nei sogni erotici, lasciando spazio ad altre sensazioni, che sono comunque angoscianti e non ci fanno stare bene.

Come affrontare gli incubi

Per arrivare a questa conclusione sono stati analizzati 253 incubi e 431 sogni ricavati dalla raccolta di 10mila racconti onirici: da questa analisi è stato possibile ricavare anche quali sono i temi ricorrenti dei sogni che ci fanno dormire male e talvolta ci fanno svegliare di soprassalto. E' emerso che per gli incubi uno dei temi ricorrenti è quello dell'aggressione fisica, seguito dalla morte, dai problemi di salute e dai furti.

Differenze di genere: i brutti sogni hanno temi differenti in base al sesso. Gli uomini, infatti, riferiscono di fare spesso degli incubi relativi a catastrofi naturali come terremoti e inondazioni, mentre a turbare i sogni delle donne sono più spesso i conflitti interpersonali.



«In fondo possiamo dire che i sogni sono come un campanello d'allarme, messaggi dell'inconscio che vanno decifrati», dice la psicoterapeuta Caterina Renzi che spiega come affrontarli.

Provare a capire cosa c'è dietro è abbastanza semplice. «Gli incubi sono legati alla storia individuale. Tuttavia, spesso, sognare di essere inseguiti o aggrediti può essere espressione di un ritmo di vita stressante e competitivo da cui nascono emozioni negative (rabbia, invidia) che non si vogliono accettare. Precipitare o essere coinvolti in una catastrofe può celare paura di morire o di ammalarsi», spiega la Renzi.

Cambiare lo stile di vita può spesso essere d'aiuto. «Bisogna capire cosa c'è sotto. Molte volte l'ansia è legata allo stile di vita. Ma se è continua e le notti diventano esse stesse "un incubo" è bene rivolgersi a uno psicoterapeuta. Un incubo ti inquieta perché riflette malessere, è lo sfogo di emozioni che cercano di venire a galla».