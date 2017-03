Come gestire una separazione (o la fine di una relazione)

Separarsi, lasciarsi, dirsi addio: succede non solo nelle famose migliori famiglie, ma anche nelle relazioni più belle e durature, purtroppo.

La separazione è il momento della relazione che provoca più stress, ansia, e disagio: è il momento del riconoscimento doloroso del fallimento, ma soprattutto fa temere il giudizio che siano stati lasciati perché indesiderabili, perché altre persone sono state preferite a noi, perché abbiamo difetti insopportabile e un carattere impossibile, magari.

La separazione è un'esperienza di perdita, per poterla superare occorre pertanto elaborare il lutto ad essa legato. Questo è l'insieme di emozioni apparentemente contraddittorie che scaturisce in seguito alla perdita di qualcosa che amiamo.

I sentimenti vanno riconosciuti, le emozioni devono avere un nome preciso e devono essere elaborate.

Le persone tendono a muoversi ciclicamente e ricorsivamente in un'altalena di amore, rabbia e tristezza, emozioni apparentemente contrastanti ma che in realtà sono legate tra loro in quanto fanno parte dell'esperienza del lutto.

Inizialmente è difficile vivere "emozioni miste" (es. rabbia smorzata dal ricordo dell'amore vissuto), ma con il tempo le emozioni tendono a sovrapporsi portando ad una visione più realistica e meno dolorosa della separazione.



A volte, tuttavia, le persone possono rimanere intrappolate in una delle fasi del ciclo. Chi si è incagliato nella fase dell'amore potrebbe perciò negare la realtà della fine del rapporto e cercare un'impossibile riconciliazione; chi rimane intrappolato nella rabbia potrebbe agire mosso dalla vendetta o dal rancore; chi invece rimane chiuso nella tristezza potrebbe essere prigioniero di esagerati sensi di colpa o dell'incapacità di reagire alla perdita. Se il trauma è troppo forte e si vanno a intaccare i nuclei profondi della persona, è bene chiedere aiuto a un esperto per elaborare il lutto. Bisogna parlare, cercare di tirar fuori le ragioni della sofferenza e le motivazioni che hanno portato alla rottura.

Un elemento importante è la capacità di compartimentare le varie fasi e i livelli della separazione: i litigi, le contestazioni, il rifiuto delle regole legali, la sottrazione dei figli, le vertenze economiche, spesso sono tutti mezzi per prolungare con l' odio quel rapporto che non si è potuto continuare in modo pacifico.

La separazione sana invece, prevede che i figli accettino che il divorzio dei genitori è definitivo, mentre il loro rapporto continua con entrambi i genitori.



Ma più di tutto, essere pronti a una separazione significa capire che c'è un tempo necessario per l'elaborazione del lutto, per ritrovare il nostro equilibrio interiore ed emotivo, nell'attesa di sentirsi di nuovo pronti, ancora, a una nuova relazione.



E voi, siete consapevoli di quali sono i passi necessari ad affrontare nel modo migliore una separazione dal partner?