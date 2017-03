Hai uno stalker che ti perseguita online anche tu?

"Mi sono lasciato con una ragazza 1 anno fa, e in seguito siamo rimasti amici, direi conoscenti, lei mi manda sempre messaggi su Facebook e su Whatsapp..."

"La mia ex, figuratevi, crea sempre nuovi profili su Facebook e finge di essere un'altra persona, ma spesso non ha la foto del profilo; ha pochi amici e si è iscritta su Facebook un giorno prima di avermi mandato la richiesta. Io sono stanco e stufo di lei..."

"Ho lasciato il mio ragazzo tre mesi fa e da quel momento non riesco più a vivere serena; frequentemente si presenta nei social network che frequento abitualmente e mi messaggia di continuo. Io inizio ad avere paura e a sentirmi condizionata anche nella mia socialità su internet."

Sono solo alcuni esempi di stalker personali: ex fidanzati o ex fidanzate che diventano ossessivi, non si rassegnano, ti tampinano ovunque online Ma come difendersi in questi casi?

Quello dello "stalking" è un fenomeno importante e sfaccettato, che se degenera richiede l'intervento di esperti, che valutino caso per caso e intervengano con competenza - Polizia Postale.

È anche un fenomeno più grave di quanto normalmente si pensi, effetto che amplifica ciò che è difficoltà di per sé...

Da un punto di vista legale generale, la condotta di atti persecutori e' prevista e punita dall'art. 612 bis del codice penale. C'è poco da scherzare, quindi.

Ultimamente, stante gli innumerevoli casi di molestie a soggetti femminili, la fattispecie normativa e' stata opportunamente modificata a favore delle vittime delle condotte di persecuzione.

Si deve cominciare con il rimuovere la propria presenza dai social network o blindarla dietro schermi di privacy molto pesanti, dalle chat e da siti che potrebbero contenere informazioni che vi riguardino, e limitarne l'accesso ai soli amici fidatissimi.

Ricordate che smartphone e pc consentono sempre di memorizzare ogni contatto da parte dello stalker come mail o messaggi; nel caso di contatti, sarà più facile raccogliere delle prove quando lo andrete a denunciare. Perché chi esagrea, ricordiamolo, va sempre denunciato.



Ricordati infine che fare tutto da sola non va bene: bisogna far intervenire chi di dovere, per quel che riguarda il rispetto delle leggi e anche per quel che riguarda gli aspetti psicologici ed emotivi.

Lo stalking può avere effetti molto negativi sulle vittime, anche quello online.