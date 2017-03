Riconquistare un ex fidanzato: esiste una guida sicura?

Le separazioni avvengono quasi sempre in modo traumatico, e sembra spesso subito impossibile pensare a una riconciliazione fra due ex.

Ma è piur vero che succede tutti i giorni che molte coppie che si sono allontanate, riescano a ritornare insieme e a ricostruire una relazione, anche piu rosea di quella precedente.

Partiamo dai dati di fatto: le sciocche frasi con cui gli uomini lasciano la dicono spesso lunga... Ad esempio:

Ti lascio perchè sei troppo diversa da me;

Ti lascio stiamo sempre a litigare;

Ti lascio siamo troppo uguali e alla fine ci lasceremo;

Ti lascio perchè ho bisogno di un periodo da solo;

Ti lascio perchè ti sei troppo impegnativa per me;

Ti lascio perchè mi stai opprimendo

Ma come si riconquista un ex? Intanto, evitando di pressarlo, così come di trare in ballo gelosie ingiustificabili o retroattive. Le parole d'ordine sono comunicazione, sensualità, delicatezza e autostima.

È bene ricordarsi di tutti quei problemi o idiosincrasie che avevano fatto scoppiare la relazione e, possibilmente, non ripetere subito gli stessi errori.

L'ideale è iniziare a frequentarsi con la giusta leggerezza che però non significa superficialità ma semplicemente capacità di planare sulle situazioni in modo più fluido e non pesante.

Se l'allontanamento suo c'era stato perchè magari ancora sentimentalmente legato a una e,x o semplicemente non aveva voglia di una storia troppo impegnativa, potreste sondare il terreno con SMS o Whatsapp e capire se adesso è più sereno.

Se riuscite a strappargli un'uscita potrete tranquillamente spiegare che non desiderate fargli fare qualcosa che lui non vuole ma che se ha ancora voglia di frequentarvi andrete per gradi.



In genere, consigliamo di lasciare perdere quelle guide che si trovano a mucchi sul web e che promettono mille trucchi e strategie sicure: l'unica che ci piace per eleganza e stile - e per un approccio decisamente diverso e più maturo al problema - è "Come Riconquistare un Uomo", in cui trovate anche un approfondimento di chi scrive.

E comunque, buona fortuna!