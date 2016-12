La prima volta: come perdere la verginità (senza fare drammi)

Prima volta e sesso: tutte le donne ci sono passate, tutte le ragazze si chiedono come potrà essere, se ne varrà la pena, se poi si pentiranno, se sarà bello o sentiranno solo dolore.

Dal punto di vista delle sensazioni e del piacere infatti, la prima volta non è mai la migliore, anzi; spesso, a causa della poca esperienza di entrambi, come pure dell'emozione, si tende a essere impacciati e goffi, a non raggiungere l'orgasmo e in generale a non essere soddisfatte.

Ma cerca comunque di non essere pessimiste: c'è anche chi si diverte moltissimo



Verginità

Fisicamente una donna è ancora vergine quando il suo imene - cioè quella membrana elastica che si trova all'ingresso della vagina - è ancora intatto. Durante il primo rapporto sessuale, cioè durante la penetrazione, l'uomo introduce il pene nella vagina e rompe l'imene causando spesso un leggero sanguinamento. Questo è quello che viene comunemente chiamato perdita della verginità.

Si sentono molti luoghi comuni e leggende su questo momento importante per una donna: è quindi importante chiarire alcuni punti fondamentali. Non si perde la verginità andando molto in bici oppure a cavallo, né facendo petting sfrenato. Si può perderla, tuttavia, penetrando con le dita in profondità.



Sì, ma quando farlo per la prima volta?

Quando ti sentirai pronta fisicamente e psicologicamente. A quel punto, dopo che ti sarai documentata a sufficienza e magari avrai chiesto anche a un'amica adulta, non resterà che trovare la persona giusta.

Dovrà piacerti e ispirarti fiducia al punto da farti venire voglia di fare l'amore con lui. Anche il contesto ha la sua importanza. Devi poterti sentire assolutamente a tuo agio con lui, al sicuro. Infatti, se sarai tesa, i muscoli vaginali si contrarranno e la penetrazione sarà dolorosa. Vale la pena aspettare un momento in cui sentirai che la voglia e la passione ti faranno dimenticare la tensione e la preoccupazione.



Come capire se sei ancora vergine?

Facile: se l'imene si è rotto, non sei più vergine. Puoi verificarlo anche da sola, usando uno specchietto. Siediti ad esempio sul bidet, a cosce aperte e con una fonte di luce davanti: vedrai una specie di membrana di tessuto rosa-rosso, attaccata alle pareti vaginali subito all'interno delle piccole labbra, che non chiude completamente l'orifizio vaginale, ma lascia lo spazio per l'introduzione del polpastrello del dito (e per la fuoriuscita delle mestruazioni tutti i mesi).

Se non sei più vergine, cioè se l'imene è stata lacerato, vedrai un anello di tessuto di colore uguale alla mucosa vaginale tutt'intorno all'ingresso della vagina, oppure semplicemente dei resti di tessuto come delle piccole sporgenze rosa-rosse.

Le perdite di sangue non sempre si verificheranno; alcune ragazze hanno addirittura un'imene elastica o di piccole dimensioni che consente la penetrazione senza che si laceri. pertanto potrebbero volerci più amplessi prima di poter constatare una "perdita di verginità in quel modo".



Usate sempre il preservativo. Sempre.

Molti ragazzi fanno i vaghi, oppure vanno di fretta o accampano le scuse più fantasiose: dall'allergia al lattice, al "non so come metterlo", fino al "non ce l'ho, ma non ti vengo dentro!" In tal caso, siate pronte a rifiutare. Una gravidanza non desiderata è assai peggio che rimandare di qualche giorno o settimana.