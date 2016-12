Problemi di erezione: quando e perché il maschio fa cilecca

Una serata perfetta, lei che è pronta e sensuale, tu che non vedi l'ora di salire da lei... ma ecco che tutto va storto.

Perché?

La disfunzione erettile (impotenza maschile) è l'incapacità di ottenere o mantenere un'erezione sufficiente a condurre un rapporto sessuale soddisfacente. Avere problemi di erezione di tanto in tanto non è necessariamente un motivo di preoccupazione, se invece la disfunzione erettile è un problema continuo può causare stress, problemi relazionali od influenzare la propria autostima.

Un disturbo all'erezione può verificarsi, appunto, quando pur essendo presente un buon desiderio sessuale e la situazione relazionale giusta, non si ha un adeguato arrivo di sangue al pene: in sostanza non si mantiene una buona e duratura erezione.

L'erezione è una complessa risposta fisiologica che dipende da una perfetta integrazione di meccanismi vascolari, endocrini e neurologici.

L'eccitazione mentale, da non confondersi assolutamente con l'agitazione (insicurezza, ansia, paura di fallire o deludere), è infatti indispensabile sia per mettere in moto il meccanismo erettivo del pene, sia per mantenere poi l'erezione durante la penetrazione e il rapporto sessuale vero e proprio. Le risposte della gente riguardano sempre il pene o la zona genitale, come se il fattore mentale fosse di poco conto o ininfluente sulla capacità erettiva.



Cosa fare quando si presentano i problemi di erezione maschile?La visita medica o specialistica per verificare di non avere gravi problemi organici, o altri problemi fisici, è sempre raccomandabile. Nel caso di problemi organici si valuta la soluzione migliore con la collaborazione del proprio medico curante. Esercizio fisico, alimentazione sana e appropriata, stile di vita equilibrato posso spesso essere già ottimi rimedi.

In molti casi vengono prescritti farmaci per la disfunzione erettile. I principi attivi presenti in questi farmaci aiutano la fluidificazione e l'afflusso di sangue al pene, ma solo in presenza di un adeguato stimolo psichico (forte eccitazione mentale). Pertanto si possono dimostrare utili non nel "curare", ma come temporaneo aiuto in individui che presentano difficoltà di circolazione del sangue nella zona genitale.



Cosa fare se i problemi di erezione maschile sono psicologici?Spesso chi presenta problemi erettivi al momento del rapporto sessuale, tende a pensare erroneamente di avere problemi esclusivamente fisici e a non valutare invece la questione psicologica. Se la disfunzione erettiva si presenta solo in presenza della partner sessuale e non in solitudine, questo è spesso indice del fatto che la causa del problema sia prettamente psicologica e non fisica.

In molti casi il problema di erezione si presenta solo quando si cambia partner sessuale, o con una nuova partner sessuale. Anche questo caso è indice di un problema mentale e psicologico e non organico-fisiologico. In casi come questi può risultare opportuno ricorrere all'aiuto di un valido psicoterapeuta, per migliorare la componente mentale della fiducia in se stessi nella sfera sessuale con le donne.