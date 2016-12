Come scegliere il profilattico giusto

Usare il preservativo oggi è più che mai quasi un obbligo responsabile: dati statistici tratti da una relazione delle Nazioni Unite rilevano che nel mondo 1 adulto su 100 fra i 15 e i 49 anni ha contratto l'HIV, ad oggi più di 30 milioni di persone hanno contratto l'HIV, e ogni giorno 16.000 persone contraggono l'HIV.

I motivi per utilizzare il preservativo sono quindi superiori alle scuse per non farlo: non ha bisogno di alcuna prescrizione medica; è l'unico modo per proteggersi da un rapporto sessuale a rischio e inoltre può stuzzicare la fantasia con i suoi diversi gusti e colori.

Il suo acquisto poi è semplicissimo, si trova anche in un qualsiasi supermercato, nei (sempre più presenti) distributori automatici e su Internet.

Pertanto, è importante scegliere il preservativo giusto, quello che può fare vivere il sesso in modo più sicuro, sereno e coinvolgente!

Come si fa quindi a stabilire qual è il miglior preservativo per se stessi, quello più adatto ai propri bisogni e gusti? Ecco una mini guida ai tipi più diffusi.

In lattice

-Vantaggi

I profilattici in lattice sono, fra tutti, i più economici. Risultano pratici ed efficaci (se usati nel modo corretto) contro gravidanze indesiderate e malattie sessuali.

-Svantaggi

Sono incompatibili con i lubrificanti a base di olio. Sono suscettibili alla rottura se usati in maniera scorretta. Possono procurare allergie nei soggetti sensibili al lattice.

In poliuretano

-Vantaggi

Il poliuretano è un materiale introdotto di recente. Si presenta più sottile del lattice, è trasparente, inodore, insapore e ipoallergenico. In più, trasmette meglio il calore ed è meno sensibile alla luce. È compatibile con lubrificanti a base di olio.

Svantaggi

Il poliuretano è meno elastico del lattice, quindi tende a rompersi se usato in maniera non corretta o senza lubrificante.

In pelle d'agnello

Vantaggi

Si tratta di profilattici realizzati con il budello di animale, per questo hanno il vantaggio di sembrare davvero naturali.

-Svantaggi

Non sono garantiti per la contraccezione al 100 per cento. Sono permeabili a virus a trasmissione sessuale come l'hiv.

Le dimensioni

La grandezza di un profilattico si riferisce in genere al diametro, non alla lunghezza. Da evitare pertanto un preservativo troppo stretto, perché c'è il rischio che si rompa, oppure tenderà a uscire, a lasciare troppa pelle scoperta e, soprattutto, risulterà scomodo. Problemi analoghi e di altra natura può dare anche un preservativo troppo grande.

Le caratteristiche

-Struttura

Vi sono profilattici "arricchiti" con varie trame di protuberanze interne o esterne (per il piacere femminile), o entrambe.

-Colore

In commercio è possibile trovare anche profilattici colorati, a sostegno del lato ludico dell'eros. Ve ne sono anche di fluorescenti, visibili al buio.

-Sapore

Alla fragola, al cioccolato, alla menta... I nuovi profilattici possono anche rendere il sesso più gustoso!

Il lubrificante

La maggior parte dei profilattici sono lubrificati in superficie con acqua o silicone. Se il fine è la contraccezione, si può optare per preservativi dotati di spermicida. Oppure sceglierne uno non lubrificato e aggiungere un lubrificante a scelta.