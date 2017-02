Cibo afrodisiaco: dai frutti di mare al cioccolato

Cos'hanno in comune i frutti di mare, lo zenzero e il cioccolato?

Come qualunque food-expert può confermarvi, sono tutti cibi afrodisiaci.

Gli alimenti hanno origine fin dalle antichità, dalla cultura Egiziana, Greca, Romana. Il termine afrodisiaco infatti data almeno 5.000 anni e deriva da Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza venerata dagli antichi Greci. Durante le feste dionisiache l'uso di cibi stimolanti era diffuso: i Greci consumavano tartufi, uova, miele ed anche frutti di mare (secondo la tradizione infatti la dea era nata dalla spuma del mare).

Con il termine afrodisiaco si intendono bibite, cibo, odori, erbe, spezie, ovvero tutte quelle sostanze capaci di favorire lo stimolo sessuale.

I cibi dell'amore sono tantissimi e sono considerati efficaci nella tradizione popolare e nelle medicine antiche per i loro benefici sull'attività sessuale. Molti sono stati riconosciuti per la loro efficacia anche dalla moderna ricerca scientifica.

Gli alimenti considerati afrodisiaci o cibi dell'amore o stimolanti per l'attività sessuale spesso sono soltanto il risultato di tradizioni popolari o credenze che si sono tramandate nel tempo, che non sostituiscono le cure mediche tradizionali, ma ci aiutano a rendere la nostra cucina più creativa, stimolante e divertente.



Tutti i frutti di mare, i molluschi, come le cozze, vongole e ostriche sono famosi cibi afrodisiaci. Devono questa loro fama sia al loro aspetto, che ricorda gli organi sessuali, sia al forte contenuto di zinco, un minerale indispensabile per mantenere in buona salute l'apparato riproduttivo.

Anche l'aragosta è ritenuta un cibo afrodisiaco, come le ostriche, per il modo in cui si mangia: difficile cibarsene con le posate, obbligando i commensali a consumarla con le mani, succhiandone alcune parti, come la coda.

Scampi, gamberoni, ostriche e tartufi di mare sono cibi afrodisiaci per eccellenza. Vi consigliamo di provare con una marinata di scampi: scegliete degli scampi ben freschi e sodi, privateli del guscio, lasciateli marinare almeno un paio d'ore con succo di limone e succo d'arancia in parti uguali. Condite con olio extra vergine di oliva.



E al lato opposto della gamma: il cioccolato!

Secondo una ricerca condotta in Italia, le donne che mangiano più cioccolato provano un orgasmo più intenso.

La ragione starebbe nel fatto che il cacao contiene feniletilamina, un ormone della classe delle anfetamine, dall'effetto lievemente euforizzante. Il cacao, così come altri cibi ricchi di caffeina, contiene inoltre la metilxantina, sostanza che agevola e velocizza la trasmissione degli impulsi nervosi.