Quale cibo è un afrodisiaco naturale?

Si sente dire spesso: i cibi afrodisiaci avrebbero la capacità di stimolare il desiderio. Quest'ultimo si basa su due componenti fondamentali: la fisiologia collegata all'organismo e la psiche, in correlazione con gli stimoli di carattere emotivo. L'emotività non fa altro che potenziare la componente fisiologica.

Il termine afrodisiaco deriva dal nome Afrodite, dea dell'amore e della bellezza, donna creatrice ed amante. Si sostiene quindi spesso che gli alimenti afrodisiaci riuscirebbero ad agire sull'aspetto mentale della passionalità, favorendo i circuiti vascolari cerebrali nello scatenare fantasie che possono migliorare l'intimità nella coppia. Leggende? Possibile, forse.

In realtà, però, esistono alcuni alimenti in grado di favorire l'eccitazione maschile e femminile grazie a particolari sostanze, e ne esistono invece altri che agiscono sulla sessualità semplicemente azzerando i freni inibitori.

Le valenze afrodisiache di questi alimenti consentono la stimolazione e l'aumento della circolazione sanguigna fino a migliorare le prestazioni sessuali.

Alcuni prendono a pretesto i peccati di gola dei menù etnici: zafferano, tartufo, aceto balsamico, cioccolato ed erbe afrodisiache ne sono senz'altro ingredienti principali. Ma è possibile anche frequentare, realizzati da chef qualificati, corsi di cucina afrodisiaca dove gli aspiranti esperti in seduzione in cucina potranno apprendere i segreti di eccitanti ricette.



Ma esistono davvero cibi con forti poteri afrodisiaci? Secondo alcuni esperti i cibi afrodisiaci sono tali solo nella mente di chi li gusta: se certi tipi di cibo possono suscitare sensazioni di tipo erotico, essi sostengono, dipende dai soggetti, dal contesto e soprattutto dal partner che abbiamo davanti, non certo dagli ingredienti in sé.

Per gli esperti di cucina, invece resta il fatto che un italiano su due almeno una volta nella vita ha subito il fascino dell'afrodisiaco di fronte a ostriche, zafferano, cioccolato o crostacei.



Ci sono cibi, inoltre, che sembrano davvero predisporre a focose intenzioni dal punto di vista sessuale: il coriandolo ha effetti euforici soprattutto sulle donne, e la noce moscata sugli uomini. Tra gli altri gusti, la vaniglia combatte l'astenia sessuale agendo sul sistema nervoso centrale e, grazie al suo profumo dolce e delicato, si dice sia un ottimo stimolante sessuale.



Cosa pensano gli chef?

Da una ricerca condotta intervistando 20 famosi chef nel mondo, pare che l'afrodisiaco per eccellenza in gastronomia sia considerato il peperoncino. Ci sono poi lo zenzero, rimedio contro l'impotenza, le mandorle, che contengono molta vitamina E, gli asparagi, ricchi di potassio e vitamine del gruppo B. Ancora: il cacao, il ginseng, la rucola, lo zafferano, l'aglio, il tartufo e i fichi che venivano largamente usati da antichi greci, romani ed egizi per riti propiziatori di fertilità, il ginseng e poi spezie come la cannella e la noce moscata. Per la frutta, la banana e l'avocado".



Tra gli afrodisiaci più conosciuti ed usati, infine, l'anice molto in voga fin dai tempi degli antichi Romani e il tartufo che contiene androstendiolo, un ormone che si trova nel sudore umano.

Ad altri cibi come il cioccolato, il peperoncino, il pesce e i crostacei anche la scienza ha riconosciuto un qualche potere afrodisiaco, dovuto principalmente al miglioramento complessivo della circolazione sanguigna e, quindi, della capacità di eccitazione sessuale.

In ogni caso, al di là dell'effettivo o meno potere afrodisiaco del cibo, è importante anche il modo di presentarlo a tavola, il suo profumo, il contesto e l'atmosfera poiché il piacere deriva dal coinvolgimento di tutti e cinque i sensi.